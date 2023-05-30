В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Омске 25 мая 2023 года пополнился список аварийного жилищного фонда. Как следует из подписанного и. о. мэра Омска Евгением Фоминым постановления, аварийными и подлежащими сносу признали двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 в Кировском округе и одноэтажный дом по улице Осипова, 51 в Ленинском округе.
Основанием для принятия таких решений стали заключения межведомственной комиссии г. Омска для оценки жилых помещений от 26 апреля. Но на скорое расселение жителям этих домов не стоит рассчитывать. Произойдет это, согласно постановлению, до 31 декабря 2030 года.
Контролировать исполнение постановления обязали заместителя мэра, директора депстроя Михаила Веселева.
Ранее Город55 писал о требовании прокуратуры расселить жильцов аварийного двухэтажного дома по улице 3-я Енисейская. Дом признали аварийным еще в 2018 году, но муниципалитет не торопился расселять омичей, живущих в опасных условиях.