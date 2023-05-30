В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома

В Омске 25 мая 2023 года пополнился список аварийного жилищного фонда. Как следует из подписанного и. о. мэра Омска Евгением Фоминым постановления, аварийными и подлежащими сносу признали двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 в Кировском округе и одноэтажный дом по улице Осипова, 51 в Ленинском округе.