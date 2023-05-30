Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома

30 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жильцов, проживающих в этих домах, должны расселить до 31 декабря 2030 года.

В Омске 25 мая 2023 года пополнился список аварийного жилищного фонда. Как следует из подписанного и. о. мэра Омска Евгением Фоминым постановления, аварийными и подлежащими сносу признали двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 в Кировском округе и одноэтажный дом по улице Осипова, 51 в Ленинском округе.

Основанием для принятия таких решений стали заключения межведомственной комиссии г. Омска для оценки жилых помещений от 26 апреля. Но на скорое расселение жителям этих домов не стоит рассчитывать. Произойдет это, согласно постановлению, до 31 декабря 2030 года.

Контролировать исполнение постановления обязали заместителя мэра, директора депстроя Михаила Веселева.

Ранее Город55 писал о требовании прокуратуры расселить жильцов аварийного двухэтажного дома по улице 3-я Енисейская. Дом признали аварийным еще в 2018 году, но муниципалитет не торопился расселять омичей, живущих в опасных условиях.

Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийные дома#Снос дома#Расселение#Постановление#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06