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В Кемеровской области сохраняется высокий уровень смертности

30 мая 2023, 07:36
Отчет регионального Управления ЗАГС свидетельствует о высоком уровне смертности в Кемеровской области. В апреле 2023 года было зарегистрировано 1 447 новорожденных, в то время как число умерших составило 2 740 человек.

По данным Управления ЗАГС, наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в городе Кемерово - 485 и в городе Новокузнецк - 310. Самый высокий уровень смертности также был зафиксирован в Кемерово - 594 и Новокузнецке - 610, пишет ФедералПресс.

Беловский район отмечается как район с высоким уровнем смертности, где за апрель умерло 50 человек, в то время как количество родившихся составило 9 человек.

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