В Кемеровской области сохраняется высокий уровень смертности

Отчет регионального Управления ЗАГС свидетельствует о высоком уровне смертности в Кемеровской области. В апреле 2023 года было зарегистрировано 1 447 новорожденных, в то время как число умерших составило 2 740 человек.