В Кемеровской области сохраняется высокий уровень смертности

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
По данным Управления ЗАГС, наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в городе Кемерово - 485 и в городе Новокузнецк - 310. Самый высокий уровень смертности также был зафиксирован в Кемерово - 594 и Новокузнецке - 610, пишет ФедералПресс.
Беловский район отмечается как район с высоким уровнем смертности, где за апрель умерло 50 человек, в то время как количество родившихся составило 9 человек.