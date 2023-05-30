Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В хабаровской колонии во время драки погибли двое заключенных

30 мая 2023, 07:44
По информации регионального управления Следственного комитета России, криминальный авторитет подстрекал других осужденных к нападению на мужчину, предположительно, сотрудничавшего с администрацией колонии. В результате драки, спланированной инициатором и его сообщниками, два человека погибли.

44-летний авторитет узнал о пребывании мужчины, который имел влияние среди осужденных, в Исправительной колонии № 14. Он сообщил своим знакомым в колонии, что предполагаемый сотрудничает с администрацией учреждения, пишет ФедералПресс.

В результате этой информации, 10 осужденных собрались вместе и подготовили предметы, которые можно использовать в качестве оружия. Их планом было напасть не только на человека, с которым связывалась информация, но и на других, с целью нарушить деятельность колонии.

В результате нападения, целью которого было нанесение множественных ударов по телу и голове, один человек погиб на месте. Кроме того, из-за побоев, еще один осужденный скончался, а трое получили серьезные травмы.

По результатам расследования, авторитет, стоявший за инициацией конфликта, будет представлен перед судом по двум статьям: подстрекательство к применению насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, а также занятие высшего положения в преступной иерархии.

Один из участников потасовки обвиняется в организации драки, а восьмерым осужденным предъявляются обвинения в применении насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, а также в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью группой лиц.

Подпишитесь
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»
Сегодня, 07:56
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Вчера, 07:57
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06