В хабаровской колонии во время драки погибли двое заключенных

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
44-летний авторитет узнал о пребывании мужчины, который имел влияние среди осужденных, в Исправительной колонии № 14. Он сообщил своим знакомым в колонии, что предполагаемый сотрудничает с администрацией учреждения, пишет ФедералПресс.
В результате этой информации, 10 осужденных собрались вместе и подготовили предметы, которые можно использовать в качестве оружия. Их планом было напасть не только на человека, с которым связывалась информация, но и на других, с целью нарушить деятельность колонии.
В результате нападения, целью которого было нанесение множественных ударов по телу и голове, один человек погиб на месте. Кроме того, из-за побоев, еще один осужденный скончался, а трое получили серьезные травмы.
По результатам расследования, авторитет, стоявший за инициацией конфликта, будет представлен перед судом по двум статьям: подстрекательство к применению насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, а также занятие высшего положения в преступной иерархии.
Один из участников потасовки обвиняется в организации драки, а восьмерым осужденным предъявляются обвинения в применении насилия, опасного для жизни и здоровья осужденного, а также в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью группой лиц.