Ушел из жизни известный омский архитектор Михаил Отставной

Именно он создал технико-экономическое обоснование библиотеки им. А. С. Пушкина. Кроме того, в составе авторского коллектива разработал интерьер цирка, являлся руководителем авторского коллектива реставрации Никольского собора, дворца культуры «Рубин», проекта детальной планировки Куйбышевского района.