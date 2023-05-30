Ушел из жизни известный омский архитектор Михаил Отставной

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:32
В омском Союзе архитекторов сообщили о скоропостижной смерти архитектора Михаила Отставного. Он скончался в четверг, 25 мая.
Прощание с архитектором прошло вчера, 29 мая.
«Человек полный оптимистических планов ушел от нас», — написали в Союзе архитекторов.
Напомним, в 1977 году Михаил Прохорович стал членом Союза архитекторов СССР. Работал в «Омскгражданпроекте», филиале ЛГПИ «Ленинградский Государственный проектный институт».
Именно он создал технико-экономическое обоснование библиотеки им. А. С. Пушкина. Кроме того, в составе авторского коллектива разработал интерьер цирка, являлся руководителем авторского коллектива реставрации Никольского собора, дворца культуры «Рубин», проекта детальной планировки Куйбышевского района.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Михаила Прохоровича.