Ученые доказали, что неандертальцы применяли сложные химические методы

Ученые сравнили состав двух образцов смолы, найденных на неандертальской стоянке в Германии, с заранее созданными экспериментально образцами. При этом они доказали, что неандертальцы намеренно использовали сложный подземный метод для получения смолы с использованием свертки березовой коры, которые закапывали под костром и исключали доступ кислорода. Ученые сделали вывод, что это является прямым доказательством накопленной культурной эволюции неандертальцев в европейском среднем палеолите.