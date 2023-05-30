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Ученые доказали, что неандертальцы применяли сложные химические методы

30 мая 2023, 16:57
Археологи из Тюбингенского университета обнаружили, что неандертальцы уже 200 тыс. лет назад были искусными химиками и использовали сложные методы для производства смолы из березовой коры.

Об этом пишет издание RTVI со ссылкой на Archaeological and Anthropological Sciences.

Ученые сравнили состав двух образцов смолы, найденных на неандертальской стоянке в Германии, с заранее созданными экспериментально образцами. При этом они доказали, что неандертальцы намеренно использовали сложный подземный метод для получения смолы с использованием свертки березовой коры, которые закапывали под костром и исключали доступ кислорода. Ученые сделали вывод, что это является прямым доказательством накопленной культурной эволюции неандертальцев в европейском среднем палеолите.

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