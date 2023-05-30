У школы в Омской области, где детям стало плохо на линейке, накануне травили клещей

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что ученикам 5-8 классов стало плохо во время торжественного построения в одной из школ Тары. Четверых учащихся отвезли в больницу. В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает. Прокуратура Омской области проверит должностных лиц и соблюдение правил безопасности детей.