У школы в Омской области, где детям стало плохо на линейке, накануне травили клещей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Заместитель главы Тарского района Омской области Александр Кива прокомментировал обморок у детей на школьной линейке, которая прошла в учебном заведении 26 мая.
«В обморок упал один ребенок. Остальным становилось плохо. Взрослые их подхватывали и сопровождали в помещение школы, где медицинские работники оказывали ребятам необходимую помощь. У нас есть информация о том, что Роспотребнадзор накануне проводил акарицидную обработку территории школы. Сейчас мы разбираемся, могли ли эти действия спровоцировать подобную ситуацию», — рассказал чиновник изданию «Тарское Прииртышье».
Тепловой удар и употребление запрещенных веществ, как причины недомогания школьников, Александр Кива также исключил.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что ученикам 5-8 классов стало плохо во время торжественного построения в одной из школ Тары. Четверых учащихся отвезли в больницу. В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает. Прокуратура Омской области проверит должностных лиц и соблюдение правил безопасности детей.