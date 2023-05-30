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У школы в Омской области, где детям стало плохо на линейке, накануне травили клещей

30 мая 2023, 07:32
Фото: 1MI
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Четверых учащихся увезли в больницу.

Заместитель главы Тарского района Омской области Александр Кива прокомментировал обморок у детей на школьной линейке, которая прошла в учебном заведении 26 мая.

«В обморок упал один ребенок. Остальным становилось плохо. Взрослые их подхватывали и сопровождали в помещение школы, где медицинские работники оказывали ребятам необходимую помощь. У нас есть информация о том, что Роспотребнадзор накануне проводил акарицидную обработку территории школы. Сейчас мы разбираемся, могли ли эти действия спровоцировать подобную ситуацию», — рассказал чиновник изданию «Тарское Прииртышье».

Тепловой удар и употребление запрещенных веществ, как причины недомогания школьников, Александр Кива также исключил.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что ученикам 5-8 классов стало плохо во время торжественного построения в одной из школ Тары. Четверых учащихся отвезли в больницу. В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает. Прокуратура Омской области проверит должностных лиц и соблюдение правил безопасности детей.

В Омской области несколько школьников упали в обморок на торжественной линейке
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#Евгений Игишев#Омск#Дети#Тарский район#Школа#Происшествия#Прокуратура#Клещ
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