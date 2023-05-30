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С 1 июня в Омской области начнется сезон охоты на кабана

30 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
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Мясо добытых животных необходимо будет отправить на исследование, чтобы исключить заражение опасными инфекциями.

В Омской области с 1 июня 2023 года начнется сезон охоты на кабана. Он продлится до 28 февраля 2024 года, сообщили в региональном минприроды. Добывать кабана можно в закрепленных охотничьих угодьях.

Для охотников действуют некоторые ограничения. Так, с 1 июня по 30 сентября запрещено охотиться на самок кабана, имеющих молодой приплод.

«Запрещена охота загоном, нагоном, с применением собак (за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного), в период с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 февраля 2024 года», — добавили в минприроды.

Мясо добытых животных необходимо будет отправить на исследование, чтобы исключить заражение опасными инфекциями.

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#Евгений Игишев#Охота#Кабан#Охотник#Минприроды#Общество#Омская область
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