С 1 июня в Омской области начнется сезон охоты на кабана

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Омской области с 1 июня 2023 года начнется сезон охоты на кабана. Он продлится до 28 февраля 2024 года, сообщили в региональном минприроды. Добывать кабана можно в закрепленных охотничьих угодьях.
Для охотников действуют некоторые ограничения. Так, с 1 июня по 30 сентября запрещено охотиться на самок кабана, имеющих молодой приплод.
«Запрещена охота загоном, нагоном, с применением собак (за исключением применения собак охотничьих пород для добора раненого животного), в период с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 февраля 2024 года», — добавили в минприроды.
Мясо добытых животных необходимо будет отправить на исследование, чтобы исключить заражение опасными инфекциями.