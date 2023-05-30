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Россиянка погибла при крушении яхты в Италии

30 мая 2023, 08:59
Газета VareseNews сообщает, что в результате крушения яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре погибла 50-летняя уроженка России, Анна Божкова, супруга шкипера. Женщина долгое время жила в провинции Варезе и часто проводила время на яхте вместе с мужем.

Также в этой трагедии погибли трое других людей: 53-летний гражданин Израиля, который работал на спецслужбы, а также два сотрудника секретных служб Италии: 53-летняя женщина и 62-летний мужчина, пишет 360.

Прогулочное судно длиной 16 метров перевернулась у берегов селения Лизанца. Причиной крушения стал внезапный сильный ветер. На борту находилось 25 человек, включая туристическую группу. Многие пассажиры смогли доплыть до берега самостоятельно. В операции спасения принимали участие водолазы, сотрудники специальных подразделений пожарной службы и береговой гвардии.

Тела двух жертв обнаружены в озере накануне. Обстоятельства крушения яхты расследует прокуратура города Бусто-Арсицио.

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