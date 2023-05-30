Россиянка погибла при крушении яхты в Италии

Газета VareseNews сообщает, что в результате крушения яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре погибла 50-летняя уроженка России, Анна Божкова, супруга шкипера. Женщина долгое время жила в провинции Варезе и часто проводила время на яхте вместе с мужем.