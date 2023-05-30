Россиянка погибла при крушении яхты в Италии

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Также в этой трагедии погибли трое других людей: 53-летний гражданин Израиля, который работал на спецслужбы, а также два сотрудника секретных служб Италии: 53-летняя женщина и 62-летний мужчина, пишет 360.
Прогулочное судно длиной 16 метров перевернулась у берегов селения Лизанца. Причиной крушения стал внезапный сильный ветер. На борту находилось 25 человек, включая туристическую группу. Многие пассажиры смогли доплыть до берега самостоятельно. В операции спасения принимали участие водолазы, сотрудники специальных подразделений пожарной службы и береговой гвардии.
Тела двух жертв обнаружены в озере накануне. Обстоятельства крушения яхты расследует прокуратура города Бусто-Арсицио.