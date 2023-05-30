Прокуратура Москвы предупреждает о последствиях распространения ложной информации

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По информации надзорного органа, в социальных сетях были выявлены недостоверные публикации, касающиеся «обстоятельств происшествий в столице».
Прокуратура отмечает, что за распространение заведомо ложной информации под видом достоверной и общественно значимой могут быть применены административные и уголовные меры ответственности, пишет RT.
В связи с этим, представителям СМИ и блогерам рекомендуется воздержаться от распространения недостоверных данных и при составлении материалов руководствоваться официальными источниками информации.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая несколько зданий получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).