Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Прокуратура Москвы предупреждает о последствиях распространения ложной информации

30 мая 2023, 13:16
Столичная прокуратура предупреждает о возможных последствиях за публикацию явно ложной информации, в том числе о происшествиях, происходящих в Москве.

По информации надзорного органа, в социальных сетях были выявлены недостоверные публикации, касающиеся «обстоятельств происшествий в столице».

Прокуратура отмечает, что за распространение заведомо ложной информации под видом достоверной и общественно значимой могут быть применены административные и уголовные меры ответственности, пишет RT.

В связи с этим, представителям СМИ и блогерам рекомендуется воздержаться от распространения недостоверных данных и при составлении материалов руководствоваться официальными источниками информации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая несколько зданий получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06