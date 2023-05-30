Перестрелка во Флориде: Девять раненых, включая несовершеннолетних

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Инцидент произошел в городе Холливуд, предположительно из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали. Один из причастных лиц был задержан правоохранительными органами, второй находится в розыске, пишет газета “Известия”.
Представитель Мемориальной системы здравоохранения, Янет Обаррио Санчес, сообщила, что среди девяти пострадавших было шесть взрослых и трое детей. По ее словам, все раненые находятся в стабильном состоянии.