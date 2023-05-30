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Перестрелка во Флориде: Девять раненых, включая несовершеннолетних

30 мая 2023, 08:25
Девять человек, включая несовершеннолетних, получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в штате Флорида, США. Об этом сообщает NPR, со ссылкой на данные, опубликованные в понедельник, 29 мая.

Инцидент произошел в городе Холливуд, предположительно из-за ссоры между двумя группами. Пострадавших госпитализировали. Один из причастных лиц был задержан правоохранительными органами, второй находится в розыске, пишет газета “Известия”.

Представитель Мемориальной системы здравоохранения, Янет Обаррио Санчес, сообщила, что среди девяти пострадавших было шесть взрослых и трое детей. По ее словам, все раненые находятся в стабильном состоянии.

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