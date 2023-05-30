Перестрелка во Флориде: Девять раненых, включая несовершеннолетних

Девять человек, включая несовершеннолетних, получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в штате Флорида, США. Об этом сообщает NPR, со ссылкой на данные, опубликованные в понедельник, 29 мая.