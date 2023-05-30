Омский НПЗ повел научную конференцию для будущих нефтепереработчиков

Напомним, комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. Она позволяет формировать и подготавливать кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли еще со школьной скамьи. В этом году проект омского предприятия по подготовке кадров стал призером всероссийской премии HR IMPACT, которая популяризирует использование современных стратегий, методов и технологий в управлении персоналом.