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Омский НПЗ повел научную конференцию для будущих нефтепереработчиков

30 мая 2023, 06:40
Фото: "Газпромнефть - ОНПЗ"
В XX научно-технической конференции «Молодой ученый» приняли участие студенты из Омска и Казани.

Конференция прошла в рамках программы подготовки профессиональных кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». На интеллектуальном форуме студенты базовой кафедры «Газпром нефти» и именные стипендиаты ведущих технических вузов и колледжей представили свои проекты, в которых исследовали повышение эффективности, модернизацию производства и экологическую безопасность в сфере нефтепереработки.

«Эксперты Омского НПЗ оценили проекты победителей, посвященные процессам глубокой переработки и модернизации производства, как наиболее актуальные для российской нефтеперерабатывающей отрасли. Ежегодный форум ОНПЗ имеет для студентов большое практическое значение: они общаются с представителями реального производственного сектора. Благодаря проведению подобных конференции растет уровень подготовки молодых специалистов», — считает министр образования Омской области Иван Кротт.

Доклады участников оценили эксперты ОНПЗ «Газпром нефти» и педагоги омского политеха. Победителями стали молодые ученые из Омского государственного технического университета, Омского промышленно-экономического колледжа и Казанского национального исследовательского технологического университета.

«Будущие специалисты на конференции предлагают свои варианты повышения эффективности производства за счет ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Это еще на этапе обучения вовлекает их в решение наших реальных кейсов. Молодые люди, знакомые с технологическими процессами, после выхода на рабочие места быстрее адаптируются и стремятся качественно выполнять рабочие задачи», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. Она позволяет формировать и подготавливать кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли еще со школьной скамьи. В этом году проект омского предприятия по подготовке кадров стал призером всероссийской премии HR IMPACT, которая популяризирует использование современных стратегий, методов и технологий в управлении персоналом.

#Омск#Нефть#Омская область#Общество#Промышленность
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