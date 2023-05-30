Омская группа «Грот» из-за проблем с концертами в РФ поедет в зарубежный тур

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Музыканты из омской группы «Грот» отправятся в свой первый зарубежный тур. Коллектив анонсировал выступление в двух странах.
«Разменяв пятнадцатый год на сцене, мы отправляемся в первый наш зарубежный тур в качестве запрещенного в России коллектива. Мы счастливы, что можем продолжать отдаваться своему делу. В конце концов, деятели искусства под давлением государства — это, хоть и диковатая, но все-таки обыденность. Как бы ужасно это не звучало, нам не привыкать», — рассказали музыканты на официальной странице группы ВКонтаке.
Концерты пройдут в июне в Грузии и Сербии, в таких городах, как Батуми, Тбилиси, Белград и Нови-Сад.
В марте нынешнего года музыканты сообщили о проблеме с концертными площадками в России «из-за давления ведомств». В апреле коллектив отыграл онлайн-концерт, трансляция которого была доступна на youtube-канале группы.
В 2015 году песня «Дым» у группы «Грот» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области. В октябре прошлого года омича оштрафовали на 1 тысячу рублей за публикацию запрещенной композиции в социальных сетях.