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Омская группа «Грот» из-за проблем с концертами в РФ поедет в зарубежный тур

30 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI
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Ранее музыкантам пришлось отменить выступления «из-за давления ведомств».

Музыканты из омской группы «Грот» отправятся в свой первый зарубежный тур. Коллектив анонсировал выступление в двух странах.

«Разменяв пятнадцатый год на сцене, мы отправляемся в первый наш зарубежный тур в качестве запрещенного в России коллектива. Мы счастливы, что можем продолжать отдаваться своему делу. В конце концов, деятели искусства под давлением государства — это, хоть и диковатая, но все-таки обыденность. Как бы ужасно это не звучало, нам не привыкать», — рассказали музыканты на официальной странице группы ВКонтаке.

Концерты пройдут в июне в Грузии и Сербии, в таких городах, как Батуми, Тбилиси, Белград и Нови-Сад.

В марте нынешнего года музыканты сообщили о проблеме с концертными площадками в России «из-за давления ведомств». В апреле коллектив отыграл онлайн-концерт, трансляция которого была доступна на youtube-канале группы.

В 2015 году песня «Дым» у группы «Грот» признали экстремистской по решению Саровского городского суда Нижегородской области. В октябре прошлого года омича оштрафовали на 1 тысячу рублей за публикацию запрещенной композиции в социальных сетях.

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#Евгений Игишев#Грот#Концерт#Гастроли#Культура#Общество#Омск
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