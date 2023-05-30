Омичам рассказали, какие продукты подешевели за прошедшую неделю

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Федеральная служба государственной статистики «iMonitoring» опубликовала цены на продукты в Омской области на 22 мая 2023 года.
Оказалось, что значительней всех подорожала капуста (на 122% — 24,65 рублей) и морковь (на 77% — 15,13 рублей). Вдобавок поднялась стоимость следующих продуктов:
Согласно информации, с начала года наибольшие изменения цен зафиксировали:
Напомним, что в Омской области набор для приготовления окрошки обойдется в 46 рублей. А на набор для приготовления борща уйдет 93,4 рубля, традиционный салат оливье — 77 рублей. Отметим, что порция рассчитана на 1 человека.