Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Изображение материала

Омичам рассказали, какие продукты подешевели за прошедшую неделю

30 мая 2023, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация
Данные предоставила Федеральная служба государственной статистики «iMonitoring».

Федеральная служба государственной статистики «iMonitoring» опубликовала цены на продукты в Омской области на 22 мая 2023 года.

Оказалось, что значительней всех подорожала капуста (на 122% — 24,65 рублей) и морковь (на 77% — 15,13 рублей). Вдобавок поднялась стоимость следующих продуктов:

  • Лук репчатый на 75,7% (на 28,03 рублей);
  • Яблоки на 15,9% (на 15,24 рублей);
  • Картофель на 15,6% (на 3,60 рублей);
  • Сахар-песок на 8,3% (на 5,17 рублей).

Согласно информации, с начала года наибольшие изменения цен зафиксировали:

  • Крупа гречневая-ядрица на 16,8% (меньше на 13,17 рублей);
  • Мука пшеничная на 7,5% (меньше на 3,52 рублей);
  • Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 5,8% (меньше на 5,34 рублей);
  • Вермишель на 5,3% (меньше на 4,97 рублей);
  • Масло подсолнечное на 4,9% (меньше на 6,01 рублей);
  • Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 3,7% (меньше на 3,54 рублей).

Напомним, что в Омской области набор для приготовления окрошки обойдется в 46 рублей. А на набор для приготовления борща уйдет 93,4 рубля, традиционный салат оливье — 77 рублей. Отметим, что порция рассчитана на 1 человека.

Окрошка, борщ и оливье. Омичам рассказали, как обстоят дела с ценами на продукты
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Продукты#Продукты питания#Цены#Статистика#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
В Омске выставили на продажу здание банка возле кинотеатра «Маяковский»
Сегодня, 07:56
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Вчера, 07:57
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06