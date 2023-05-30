Незавершенный дом для детей-сирот в Астраханской области может быть снесен

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Теперь существует возможность, что этот дом будет снесен, так как здание начало разрушаться во время его длительной неактивности. В рамках программы 24 человека должны были получить квартиры, но, вероятно, этого так и не произойдет. Проблемы с обеспечением жильем для детей-сирот возникают повсеместно, и теперь пытаются решить их путем предоставления сертификатов на покупку квартир. Второе чтение соответствующего законопроекта в Госдуме запланировано на вторник, 30 мая, однако многие скептически настроены относительно этого решения проблемы. Подробности можно найти в материале, опубликованном в газете «Известия».
В 2014 году управление капитального строительства Астраханской области заключило контракт на строительство трехэтажного здания в Знаменске, где планировалось разместить 24 детей-сирот, находящихся в очереди на получение жилья. Однако строительство сильно затянулось: в 2018 году подрядчик был сменен дважды. Строительство шло медленно, и во время простоя здания не было поддержано в кондиции, что привело к уголовному делу против местного чиновника и разрушению дома. В конце мая стало известно, что существует возможность сноса здания.
"Дом находится на стадии готовности 75-80%, но из-за недобросовестности подрядчиков возник вопрос о его сносе", - сообщил депутат облдумы Алексей Фурик газете "Известия". "В августе эксперты примут решение о дальнейшей судьбе дома - будет ли продолжено строительство или оно будет снесено".