Незавершенный дом для детей-сирот в Астраханской области может быть снесен

Теперь существует возможность, что этот дом будет снесен, так как здание начало разрушаться во время его длительной неактивности. В рамках программы 24 человека должны были получить квартиры, но, вероятно, этого так и не произойдет. Проблемы с обеспечением жильем для детей-сирот возникают повсеместно, и теперь пытаются решить их путем предоставления сертификатов на покупку квартир. Второе чтение соответствующего законопроекта в Госдуме запланировано на вторник, 30 мая, однако многие скептически настроены относительно этого решения проблемы. Подробности можно найти в материале, опубликованном в газете «Известия».