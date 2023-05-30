Не нервируй меня! Омичи рассказали, что их раздражает и как с этим можно бороться

Так, например, я редко езжу в продуктовые супермаркеты. Предпочитаю пользоваться шаблоном заказа в приложениях доставок. Проверяю его, за несколько минут добавляю в него нужные продукты, оплачиваю онлайн и выбираю время доставки. Также стараюсь поступать с остальными делами. Очень долго раздражала необходимость отдельно оплачивать счета на интернет, ТВ и так далее. Когда мы начали предлагать своим клиентам добавить домашний интернет к своему мобильному тарифу, я стал одним из первых пользователей, еще на этапе тестирования. И не только потому, что я, как сотрудник Tele2, должен тестировать все новые сервисы на себе. Это оказалось действительно удобно. Главное — мне теперь не надо помнить отдельно дату платежа, заходить на сайт провайдера, вводить данные карты, вводить код подтверждения и так далее — плата за домашний интернет списывается вместе с ежемесячным платежом за мобильную связь. Так одно простое решение в итоге экономит достаточно много сил и времени. А вечером можно устроить совместный семейный просмотр сериала или фильма и перед этим не вспоминать, какое сегодня число и оплачен ли домашний интернет».