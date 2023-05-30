Не нервируй меня! Омичи рассказали, что их раздражает и как с этим можно бороться

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Универсального совета здесь быть не может: каждый справляется с объектом негативных эмоций по-своему. Кто-то подходит к решению вопроса философски и меняет не ситуацию, а отношение к ней, другой — действует решительно. Например, если раздражение вызывают обилие платежек и раздельные счета за интернет, телевидение и мобильную связь, то можно подключить домашний интернет и ТВ к тарифу Tele2 и одним действием платить за все сразу. Это экономит и время, и деньги — каждому клиенту, подключившему новую услугу, подарят три месяца бесплатного интернета.
Наши герои и их проблемы совершенно разные, но каждый может увидеть в них себя.
Александр Захарченко, программист, технический директор IT-компании ASMART
Раздражает: невежество
«Меня раздражает, что в IT-сфере сейчас появилось много случайных людей. Быть айтишником стало очень популярно, и каждый второй может, пройдя трехмесячные курсы, называться им. Но я учился на матфаке — у меня классическое для разработчика образование. Я вижу, как сложившаяся ситуация влияет на рынок труда и обесценивает саму профессию.
Однажды к нам в компанию приходил на собеседование человек, который хотел устроиться Java-разработчиком. Он не ответил ни на один заданный вопрос, ничего не знал, хотя у него за плечами был пятилетний опыт работы по этой специальности. Он был удивлен, зачем я вообще проверяю его знания, профессии он нигде толком не учился, просто прошел какие-то курсы. Я стал расспрашивать его, и оказалось, что каждый раз, когда поступала задача, он просто гуглил и копировал код. Работает — круто, не работает — гуглит дальше, пока не найдет решение в интернете. Он сам не понимал, что делает, но проработал так пять лет. В предыдущей компании его так и не раскусили. Это одновременно и странно, и забавно.
Было бы здорово, если бы у разработчиков все было устроено, как у летчиков: нужно было бы подтверждать свою квалификацию, проходить специальную аттестацию в авторизованном центре и получать удостоверения о профпригодности».
Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2
Раздражает: раздельный счет на мобильную связь и домашний интернет
«У меня часто рабочий день, а иногда и целая рабочая неделя, пролетает незаметно. Я не могу сказать, что мне что-то не нравится в моей работе. Иногда я настолько поглощен рабочими задачами, что какой-то мелкий бытовой вопрос ускользает из моего внимания. Когда это происходит, я чувствую вполне естественное на мой взгляд недовольство. Для очень важных вещей я делаю напоминания в календаре. А вот с мелочами сложнее. Например, купить соль. Или заплатить за домашний интернет. И самое главное — не всегда это удобно кому-то делегировать. Поэтому я в какой-то момент решил максимально сократить количество действий по решению бытовых вопросов.
Так, например, я редко езжу в продуктовые супермаркеты. Предпочитаю пользоваться шаблоном заказа в приложениях доставок. Проверяю его, за несколько минут добавляю в него нужные продукты, оплачиваю онлайн и выбираю время доставки. Также стараюсь поступать с остальными делами. Очень долго раздражала необходимость отдельно оплачивать счета на интернет, ТВ и так далее. Когда мы начали предлагать своим клиентам добавить домашний интернет к своему мобильному тарифу, я стал одним из первых пользователей, еще на этапе тестирования. И не только потому, что я, как сотрудник Tele2, должен тестировать все новые сервисы на себе. Это оказалось действительно удобно. Главное — мне теперь не надо помнить отдельно дату платежа, заходить на сайт провайдера, вводить данные карты, вводить код подтверждения и так далее — плата за домашний интернет списывается вместе с ежемесячным платежом за мобильную связь. Так одно простое решение в итоге экономит достаточно много сил и времени. А вечером можно устроить совместный семейный просмотр сериала или фильма и перед этим не вспоминать, какое сегодня число и оплачен ли домашний интернет».
Петр Смольников, спортивный комментатор и журналист
Раздражают: опоздания, гениальные мысли не вовремя, набитые чемоданы
«Больше всего я не люблю куда-либо торопиться, ведь именно в эти моменты, как назло, приключается что-нибудь непредвиденное: не услышишь будильник или вовсе забудешь его поставить. Так было в апреле, когда я собирался на один из матчей финала Кубка Харламова. Понимая ответственность ситуации, попросил пару близких друзей позвонить в конкретное время. В итоге подскочил впритык, еле успел подготовиться, но уже перед выходом, будучи абсолютно собранным, обнаруживаю, что не могу найти ключи. Все обыскал — бесполезно, не оставишь же квартиру открытой на целый день. Благо, как-то оставил соседям дополнительный комплект на всякий случай — это меня и уберегло от фиаско в эфире.
Еще один момент связан со сном. Наверное, многим знакомо, когда за ночь перед ответственным событием очень трудно уснуть. В голову приходят «гениальные мысли», которые если не зафиксируешь — к утру обязательно улетучатся. Засыпать с тетрадкой и ручкой для меня — слишком, поэтому как-то раз решил довериться современным технологиям и в полудреме сохранил новые интересные вопросы для интервью в голосовом сообщении. Утром просыпаюсь, потираю руки: мол, на этот раз вы от меня никуда не денетесь. Однако я слишком переоценил свою дикцию в состоянии полудрема и в итоге так ничего и не разобрал. Вывод — иногда лучше довериться старому проверенному способу.
И из последнего наболевшего. Когда возвращаешься из продолжительной командировки, неожиданным образом обнаруживаешь, что чемодан с вещами не закрывается. Как всегда, вовремя! Все, наверное, трамбуют такой чемодан ногами или еще как-то. Но что делать в ситуации, если у багажа прямо перед вылетом фиксируется перевес? Решение простое, на обратную дорогу покупаешь билет без багажа, за день до отъезда домой отправляешь чемодан курьерской службой и таким образом избегаешь неприятной нервозности на стойке регистрации. Причем, иногда этот способ пусть и чуть-чуть, но даже позволяет сэкономить».
Александра Яковлева, писательница
Раздражают: похитители цветов на клумбах
«Я снимаю квартиру у прекрасной женщины, которая любит всяческие растения и на клумбе около подъезда развела настоящий сад: с аптечными травами, папоротником, пионами и тюльпанами. Этот сад мне достался в качестве нагрузки к квартире, и поскольку я не прочь иногда медитативно поковыряться в земле, с удовольствием взялась за ним следить. Удовольствие мое длилось ровно до тех пор, пока я не заметила, что кто-то подрезал один из цветков. Затем — парочку. И наконец — сразу все. Это случилось прошлой весной, и без того очень непростой. Срезанные тюльпаны — голландские, пышные, вишнево-черные, пломбирно-розовые, нежно сиреневые, которых я толком и не увидела даже, — стали последней каплей.
Я тогда ужасно злилась. Спрашивала у соседей, плакалась в соцсетях. Соседи не признавались, сваливали все на уличных котов. Друзья переживали вместе со мной. Это правда ощущалось как трагедия, моя маленькая, но оттого не менее болючая на общем фоне. Погоревав немного, я просто забила. Не стала выкапывать луковицы и рассаживать, бросила выпалывать одуванчики и сныть. Зачем тратить силы, если все равно пропадет? Отпустила ситуацию, в общем. И вот этой весной тюльпаны снова вылезли, уже без всяческого моего участия. Я больше не ощущаю их как свои, сепарировалась от них, смотрю почти как на общий пейзаж. Пусть растут как хотят, пусть их срезают или съедают коты — все равно! И вот уже середина мая, а из всех тюльпанов — вишнево-черных, пломбирно-розовых, нежно сиреневых — пропал только один. Остальные раскрылись, цветут вовсю и очень радуют. Что ж, надеюсь, тот единственный срезанный тоже принес кому-то хоть немного радости».
Елизавета Хирвонен, пилот вертолета
Раздражают: псевдоэкспертность и необязательность людей
«Как летчика меня больше всего раздражает, когда люди в интернете объясняют причины всех авиационных событий и происшествий, ни капли в этом не понимая, делая выводы и оскорбляя пилотов, всю авиацию, страну и небесную канцелярию. По их мнению, они явно разбираются в вопросе лучше. Сюда же хочу отнести комментарии про распыление ковида с вертолета и тому подобные конспирологические теории. Решение я вижу такое: уважать чужой труд и не учить других людей делать свою работу, если не хотите, чтобы учили вас.
А в жизни меня больше всего раздражает, когда люди могут просто не выполнить договоренность, не перезвонить, не приехать или беспричинно сильно опоздать. Даже не знаю, как с этим бороться, но вот решение из области фантастики: ставить какой-нибудь чип-напоминалку, чтобы током бил, пока человек не исправится (смеется)».
Есть проблема — есть решение
Если какая-то ситуация заставляет нервничать, всегда можно найти решение, которое поможет это исправить. Нужно лишь взять небольшую паузу, найти вдохновение или подходящий совет, как облегчить себе жизнь. А поможет в этом целое лето бесплатного домашнего интернета от Tele2.
Чтобы получить домашний интернет бесплатно, нужно:
— убедиться, что подключенный мобильный тариф участвует в акции;
— проверить техническую возможность подключения адреса на странице услуги;
— нажать кнопку «Подключить» и заполнить заявку. Также можно авторизоваться в Личном кабинете Tele2, перейти на вкладку «Домашний интернет» и оставить заявку на подключение там.
Чтобы оставить заявку, потребуется не более пяти минут, а бесплатный интернет будет доступен целых три месяца. По окончании этого срока плата за услугу будет списываться одновременно с платежом за мобильную связь — одной головной болью меньше.
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