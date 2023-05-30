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Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области

30 мая 2023, 06:15
Фото: 1MI
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Зарегистрированные случаи были завозными либо связанными с завозными.

В Омской области число подтвержденных случаев заболевания корью увеличилось до восьми. Как рассказали Городу55 в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, с начала 2023 года корь выявили у 7 омичей и 1 жителя Марьяновского района.

Первые семь случаев зарегистрировали в марте, еще один случай подтвердился в прошлом месяце.

«Шесть случаев завезены в Омскую область из других регионов, два случая связаны с завозными. Все заболевшие не имели специфического иммунитета, то есть не были привиты и не болели корью ранее», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в марте двое взрослых заболели корью после поездки в Томск, там они были в контакте с больным родственником. А так как мать отказалась вакцинировать против кори детей, то в дальнейшем из домашнего очага заболели и два ребенка.

В Роспотребнадзоре напомнили, что всем не привитым от кори и ранее не болевшим необходимо пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Тем временем прививки от кори с января по апрель 2023 года сделали 10 298 человек, что составляет 37,2% от годового плана. Причиной роста заболеваемости корью напрямую связана с увеличением числа людей, отказывающих от иммунизации.

«Рост числа заболевших корью связан с увеличением количества лиц, непривитых против кори ввиду отказов от иммунизации. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области ведется разъяснительная работа о преимуществах вакцинации», — добавили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее Город55 подробно рассказывал об отличиях кори от других заболеваний, признаках и возможных осложнениях кори, а также почему врачи призывают омичей прививаться от опасной инфекции.

Непривитые в зоне риска. Как омичам защититься от кори
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#Юлия Истомина#Корь#Инфекция#Болезни#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Вакцинация#Общество#Здоровье#Новости#Омск#Омская область#Марьяновский район
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