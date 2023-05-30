Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

На Украине будут расследовать дело о возможной госизмене Зеленского

30 мая 2023, 15:30
Украинский суд предписал Государственному бюро расследований начать доследственную проверку относительно президента Владимира Зеленского на предмет возможной государственной измены.

Решение принято в связи с назначением ряда "сотрудников ФСБ" на ключевые должности в Службу безопасности Украины. Об этом пишет 360tv.ru.

ГБР изначально отказалось проводить расследование, однако суд обязал его провести и начать досудебное расследование.

В число фигурантов дела также входят глава Офиса президента, его заместитель, бывший начальник СБУ и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06