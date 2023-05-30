На Украине будут расследовать дело о возможной госизмене Зеленского

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Решение принято в связи с назначением ряда "сотрудников ФСБ" на ключевые должности в Службу безопасности Украины. Об этом пишет 360tv.ru.
ГБР изначально отказалось проводить расследование, однако суд обязал его провести и начать досудебное расследование.
В число фигурантов дела также входят глава Офиса президента, его заместитель, бывший начальник СБУ и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.