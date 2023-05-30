На трассе Омск–Муромцево разбился 27-водитель легковушки

Управление МВД России по Омской области сообщает, что вчера, 29 мая, около 7 часов вечера на трассе Омск–Муромцево произошло дорожно-транспортное происшествие.



Оказалось, что 27-летний водитель автомобиля «Lada Granta» не справился с управлением. В районе 103 километра он допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.