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На трассе Омск–Муромцево разбился 27-водитель легковушки

30 мая 2023, 02:57
Фото: Управление МВД России по Омской области
Авария произошла вчера, 29 мая.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что вчера, 29 мая, около 7 часов вечера на трассе Омск–Муромцево произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оказалось, что 27-летний водитель автомобиля «Lada Granta» не справился с управлением. В районе 103 километра он допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии молодой человек скончался на месте. Обстоятельства и причины происшествия продолжают устанавливать.

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#Ксения Карагодина#Смерть#ДТП#Смертельное ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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