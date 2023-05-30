Модульбанк внедряет новые механизмы разблокировки расчетных счетов

Некоторые компании даже гарантируют, что при выполнении их рекомендаций блокировка счета больше не повторится. Используя специальные банковские сервисы, предприниматель также может оценить риски работы с контрагентом. Кроме того, он может заранее узнавать о том, что ИФНС разместила информацию о приостановке или новых регистрационных действиях. Оценку рисков блокировки счетов в автоматическом режиме делает набор алгоритмов. Он анализирует более трехсот параметров, а также ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже частично понимает контекст, в котором работает предприниматель.