Модульбанк внедряет новые механизмы разблокировки расчетных счетов

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
С угрозой блокировки может столкнуться любой предприниматель, который периодически отправляет или принимает банковские переводы. Рекомендации по проверке клиентов дает ЦБ РФ. Если в работе предпринимателя будет обнаружено что-то из этого перечня, то счет может быть заблокирован и без всяких предупреждений. Даже частое снятие денег с расчетного счета либо крупные поступления от третьих лиц, а также переводы на счета физлиц и последующее снятие наличных могут стать причинами блокировки. Об этом пишет newsnn.ru.
У законопослушных предпринимателей также часто блокируют расчетные счета. Руководитель одной из компаний долго добивался разморозки своего счета из-за того, что в направленной им своевременно декларации был некорректно указан КПП.
Иногда из-за ошибок ИФНС предпринимателю вменяется уплата какого-то дополнительного налога.
В таких случаях некоторые кредитные организации помогают решить проблему. Так, специалисты Модульбанка предоставляют консультации предпринимателям, у которых ошибочно заблокировали расчетные счета в любом российском банке. С этой целью специалисты помогают выяснить причины блокировки и подготовить план действий для быстрого решения проблемы.
«ЦБ все время совершенствует механизмы оценки рисков, чтобы бороться с сомнительными операциями. Но в результате под блокировку по 115-ФЗ все еще часто попадает честный бизнес. Большой объем клиентов, неточности в работе комплаенс-систем, ограниченные ресурсы на точечный ручной разбор блокировок счета — в результате честные предприниматели зачастую получают рекомендацию просто закрыть счет, — прокомментировал председатель правления Модульбанка Павел Семенов. — В связи с этим становятся популярны услуги по снятию блокировок. За годы работы мы построили целую комплаенс-платформу».
Благодаря современным сервисам решить проблему можно весьма оперативно. Иногда одним из самых быстрых способов снятия блокировки является разговор со специалистом. Эксперты также помогают с переводом компании из красной зоны «банковского светофора», где запрещено проведение практически всех транзакций, в зеленую зону.
Некоторые компании даже гарантируют, что при выполнении их рекомендаций блокировка счета больше не повторится. Используя специальные банковские сервисы, предприниматель также может оценить риски работы с контрагентом. Кроме того, он может заранее узнавать о том, что ИФНС разместила информацию о приостановке или новых регистрационных действиях. Оценку рисков блокировки счетов в автоматическом режиме делает набор алгоритмов. Он анализирует более трехсот параметров, а также ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже частично понимает контекст, в котором работает предприниматель.