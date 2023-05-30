Компенсация с мэрии. В Ленинском округе Омска мальчика укусила бродячая собака

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по иску прокурора суд постановил взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего мальчика, которого укусила бродячая собака.
Однако ответчик подал апелляционную жалобу.
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.
Инцидент произошел в Ленинском округе 13 апреля 2022 года. Во дворе дома ребенка за ногу укусила бродячая собака. В связи с этим мальчик испытал стресс, испуг и физическую боль.