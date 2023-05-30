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Компенсация с мэрии. В Ленинском округе Омска мальчика укусила бродячая собака

30 мая 2023, 03:34
Фото: Город55
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Омская мэрия выплатит компенсацию 9-летнему ребенку, которого укусила бродячая собака

Компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по иску прокурора суд постановил взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего мальчика, которого укусила бродячая собака.

Однако ответчик подал апелляционную жалобу.

«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел в Ленинском округе 13 апреля 2022 года. Во дворе дома ребенка за ногу укусила бродячая собака. В связи с этим мальчик испытал стресс, испуг и физическую боль.

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#Ксения Карагодина#Омск#Дети#Суд#Собака#Бродячие собаки#Укусила собака#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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