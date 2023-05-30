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КАМАЗ: Локализация тягача нового поколения К5 выросла до 70%:

30 мая 2023, 16:55
Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
В соответствии с положениями программы импортозамещения ПАО «КАМАЗ» продолжает наращивать российское производство грузовых авто на базе, устойчивой к санкциям. На сегодняшний день на отечественном предприятии выпускается более двух тысяч наименований комплектующих.

Производство грузовиков нового поколения К5 на сегодняшний день локализовано в Российской Федерации более чем на 70%. С учетом среднего показателя в сфере грузового автомобилестроения мирового автопрома, который колеблется на уровне 60%, такой результат уже может считаться большим достижением. По информации, предоставленной представителями научно-технического центра КАМАЗа, некоторые технически сложные компоненты пока еще не выпускаются на российском предприятии — они закупаются у дружественных государств. Причина этого — длительный процесс наработки соответствующих компетенций для производства высококачественной продукции.

Как сообщает Inkazan, в настоящее время в компании ведется поиск надежных поставщиков из дружественных стран, продолжается работа по достижению абсолютной локализации производства.

Из множества компонентов для новой модификации тягача К5 в России выпускают: подвеску кабины, замки дверей, сиденья, воздухозаборники, стеклоподъемники и детали двигателя. Помимо вышеперечисленного, на отечественном предприятии локализовано производство климатической установки, кронштейнов рулевой колонки, стеклоочистителей, люков, петель и прочего.

Если сравнивать новый К5 с предшествующей версией, которая была оснащена компонентами, выпускаемыми на предприятиях недружественных государств, можно уверенно заявить, что обновленный тягач имеет ряд преимуществ. В частности, со 120 до 150 тысяч км увеличился период между техобслуживанием грузовика, снизились уровень шума в кабине и удельный расход топлива. Кроме того, был модернизирован интерфейс приборной панели автомобиля и увеличен экран.

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