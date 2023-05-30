КАМАЗ: Локализация тягача нового поколения К5 выросла до 70%:

Производство грузовиков нового поколения К5 на сегодняшний день локализовано в Российской Федерации более чем на 70%. С учетом среднего показателя в сфере грузового автомобилестроения мирового автопрома, который колеблется на уровне 60%, такой результат уже может считаться большим достижением. По информации, предоставленной представителями научно-технического центра КАМАЗа, некоторые технически сложные компоненты пока еще не выпускаются на российском предприятии — они закупаются у дружественных государств. Причина этого — длительный процесс наработки соответствующих компетенций для производства высококачественной продукции.