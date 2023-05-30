Из-за детских шалостей в Омской области с начала года произошло 6 пожаров

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области сообщили, что с начала 2023 года из-за детской шалости случилось 6 пожаров. Отметим, что 4 из 6 произошли в мае.
«Как правило, в момент возгорания несовершеннолетние находятся дома одни или на улице», — уточнили сотрудники МЧС.
Спасатели обращаются к родителям и просят их напомнить детям правила безопасности. Особенно в период летних каникул, когда начинается период цветения тополей. Кроме того, родителям рекомендуют хранить спички, зажигалки и свечи в недоступных местах.
Напомним, что до 6 июня омичам запрещено посещать леса. Сейчас в Омской области действует особый противопожарный режим. Вдобавок из-за ландшафтных пожаров ранее водился режим ЧС.