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Из-за детских шалостей в Омской области с начала года произошло 6 пожаров

30 мая 2023, 06:56
Фото: МЧС по Омской области
4 пожара произошли в мае.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Омской области сообщили, что с начала 2023 года из-за детской шалости случилось 6 пожаров. Отметим, что 4 из 6 произошли в мае.

«Как правило, в момент возгорания несовершеннолетние находятся дома одни или на улице», — уточнили сотрудники МЧС.

Спасатели обращаются к родителям и просят их напомнить детям правила безопасности. Особенно в период летних каникул, когда начинается период цветения тополей. Кроме того, родителям рекомендуют хранить спички, зажигалки и свечи в недоступных местах.

Напомним, что до 6 июня омичам запрещено посещать леса. Сейчас в Омской области действует особый противопожарный режим. Вдобавок из-за ландшафтных пожаров ранее водился режим ЧС.

Этой весной в Омской области было намного меньше лесных пожаров, чем в прошлом году
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#Ксения Карагодина#Омск#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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