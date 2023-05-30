Эрдоган побеждает на выборах президента Турции и выражает благодарность избирателям

Солонников также отметил, что Кемаль Калычдароглу, главный оппозиционный кандидат,,, возможно, ожидает «команды из Вашингтона». Он добавил: «И это происходит даже после того, как некоторые члены его оппозиционной коалиции уже „присягнули на верность“ Эрдогану.