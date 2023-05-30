Posted Вчера, 03:28
Published Вчера, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В своем выступлении перед многотысячной толпой сторонников в Анкаре, которым он даже спел, новоизбранный турецкий лидер поднял настроение своим приверженцам.
Перед вторым туром президентских выборов некоторые эксперты высказывали опасения о возможности возникновения «оранжевой революции» в случае победы Эрдогана. Корреспондент Общественной службы новостей обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы выяснить, ожидаются ли в Турции серьезные потрясения.
«Вчера мы видели, как в ходе подсчета голосов оппозиционные СМИ сообщали об убедительной победе Кемаля Калычдароглу, но в последний момент они отозвали свои заявления и признали Эрдогана лидером страны», — рассказал политолог. «Таким образом, оппозиция подготовила почву для дискредитации результатов выборов, но сопротивление противников избранного президента осталось несущественным.»
Солонников также отметил, что Кемаль Калычдароглу, главный оппозиционный кандидат,,, возможно, ожидает «команды из Вашингтона». Он добавил: «И это происходит даже после того, как некоторые члены его оппозиционной коалиции уже „присягнули на верность“ Эрдогану.