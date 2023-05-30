Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 03:28

Published Вчера, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Эрдоган побеждает на выборах президента Турции и выражает благодарность избирателям

30 мая 2023, 03:28
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах главы государства и был переизбран на новый срок. Он выразил благодарность избирателям за поддержку и отметил прошедшую электоральную процедуру как «праздник демократии».

В своем выступлении перед многотысячной толпой сторонников в Анкаре, которым он даже спел, новоизбранный турецкий лидер поднял настроение своим приверженцам.

Перед вторым туром президентских выборов некоторые эксперты высказывали опасения о возможности возникновения «оранжевой революции» в случае победы Эрдогана. Корреспондент Общественной службы новостей обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы выяснить, ожидаются ли в Турции серьезные потрясения.

«Вчера мы видели, как в ходе подсчета голосов оппозиционные СМИ сообщали об убедительной победе Кемаля Калычдароглу, но в последний момент они отозвали свои заявления и признали Эрдогана лидером страны», — рассказал политолог. «Таким образом, оппозиция подготовила почву для дискредитации результатов выборов, но сопротивление противников избранного президента осталось несущественным.»

Солонников также отметил, что Кемаль Калычдароглу, главный оппозиционный кандидат,,, возможно, ожидает «команды из Вашингтона». Он добавил: «И это происходит даже после того, как некоторые члены его оппозиционной коалиции уже „присягнули на верность“ Эрдогану.

Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Вчера, 09:07
В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
Вчера, 11:45
В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок
Сегодня, 03:20
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Вчера, 12:29
В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»
26 мая 06:37
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Вчера, 08:06