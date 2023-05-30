Электронные устройства на Android, зараженные вирусным ПО, появились в России

Эксперт отметил, что в 2019 году Google подтвердила, что некоторые производители вносили изменения в прошивки операционной системы Android. Он также отметил, что современные телефоны на базе Android появляются в двух вариантах: первый — с добавленной производителем собственной прошивкой поверх официальной, а второй — модифицированный и адаптированный под "железную" конфигурацию устройства.