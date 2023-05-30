Электронные устройства на Android, зараженные вирусным ПО, появились в России

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Об этом сообщила японская компания Trend Micro, пишет Pravda.Ru. В соответствии с отчётом компании, вредоносное ПО было внедрено в прошивку устройств на базе Android, включая смартфоны.
Дмитрий Овчинников, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации в компании, отметил, что идея внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные устройства не нова и впервые появилась в 2016 году.
"Три года спустя компания Google подтвердила, что некоторые производители прошивок ОС Android вносили изменения, не уведомляя Google о таких манипуляциях", — заявил Овчинников газете "Известия".
Эксперт отметил, что в 2019 году Google подтвердила, что некоторые производители вносили изменения в прошивки операционной системы Android. Он также отметил, что современные телефоны на базе Android появляются в двух вариантах: первый — с добавленной производителем собственной прошивкой поверх официальной, а второй — модифицированный и адаптированный под "железную" конфигурацию устройства.