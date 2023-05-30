Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

Эксперт раскрывает интересы на выборах в Турции

30 мая 2023, 19:48
Ведущий востоковед Андрей Онтиков высказал свои размышления о заинтересованных сторонах перед вторым туром выборов президента Турции. Главные кандидаты — Эрдоган и Кылычдароглу — представляют разные политические направления.

Один из них выступает за укрепление отношений с Россией, в то время как другой обещает приоритетное сотрудничество с Западом, пишет Общественная служба новостей.

На телеканале Общественной службы новостей Андрей Онтиков, ведущий востоковед, поделился своим мнением о возможных перспективах Кылычдароглу в качестве нового лидера Турции.

Онтиков отметил, что оппозиция имела шансы на победу в выборах, однако голоса избирателей были скорее против Эрдогана, чем за Кылычдароглу. В турецком обществе, особенно среди курдов, по-прежнему сохраняется усталость от правления Эрдогана. Тем не менее, Онтиков отметил, что Эрдоган является опытным политиком, который умеет отвечать на потребности турецких избирателей и готов рисковать.

Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06