Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Один из них выступает за укрепление отношений с Россией, в то время как другой обещает приоритетное сотрудничество с Западом, пишет Общественная служба новостей.
На телеканале Общественной службы новостей Андрей Онтиков, ведущий востоковед, поделился своим мнением о возможных перспективах Кылычдароглу в качестве нового лидера Турции.
Онтиков отметил, что оппозиция имела шансы на победу в выборах, однако голоса избирателей были скорее против Эрдогана, чем за Кылычдароглу. В турецком обществе, особенно среди курдов, по-прежнему сохраняется усталость от правления Эрдогана. Тем не менее, Онтиков отметил, что Эрдоган является опытным политиком, который умеет отвечать на потребности турецких избирателей и готов рисковать.