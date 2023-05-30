Эксперт раскрывает интересы на выборах в Турции

Онтиков отметил, что оппозиция имела шансы на победу в выборах, однако голоса избирателей были скорее против Эрдогана, чем за Кылычдароглу. В турецком обществе, особенно среди курдов, по-прежнему сохраняется усталость от правления Эрдогана. Тем не менее, Онтиков отметил, что Эрдоган является опытным политиком, который умеет отвечать на потребности турецких избирателей и готов рисковать.