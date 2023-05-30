Эксперт: Европа ударила по своей экономике, сократив потребление газа из РФ

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В интервью Pravda.Ru он подчеркнул, что программа обязательного сокращения потребления минимум на 15% оказала значительное влияние на заполнение хранилищ ПХГ. В то же время повсеместно наблюдается сокращение производственных мощностей.
Эксперт отметил, что Германия потребляла около 50 млрд куб. метров газа из России. Однако стране пришлось серьезно ударить по своей промышленности, чтобы сократить зависимость от российского газа.