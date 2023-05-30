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Updated Сегодня, 16:48

Эксперт: Европа ударила по своей экономике, сократив потребление газа из РФ

30 мая 2023, 16:45
Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что Евросоюз нанес удар своей экономике, выполнив программу сокращения потребления газа, несмотря на заполненные хранилища ПХГ.

В интервью Pravda.Ru он подчеркнул, что программа обязательного сокращения потребления минимум на 15% оказала значительное влияние на заполнение хранилищ ПХГ. В то же время повсеместно наблюдается сокращение производственных мощностей.

Эксперт отметил, что Германия потребляла около 50 млрд куб. метров газа из России. Однако стране пришлось серьезно ударить по своей промышленности, чтобы сократить зависимость от российского газа. 

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