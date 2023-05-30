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Два трупа за двое суток. В Омской области во время пожаров сгорели мужчины

30 мая 2023, 06:52
Фото: СУ СКР по Омской области

Во время пожаров в Омской области погибли двое мужчин

Погибшие находились в домах, когда произошли пожары.

В Омской области проводятся проверки из-за пожаров с погибшими жителями Исилькульского и Шербакульского районов. О трагедиях сообщили в СУ СКР по Омской области.

Первый пожар случился 28 мая около 3 часов ночи. В поселке Лесной Исилькульского района произошло возгорание частного дома, а в ходе тушения огня обнаружено тело 48-летнего хозяина дома. На следующий день, 29 мая, около 17 часов произошло возгорание частного дома в селе Красноярка Шербакульского района. Здесь во время пожара погиб 68-летний мужчина.

Фото: СУ СКР по Омской области

Предварительно установлено, что причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения — зажженная спичка или тлеющая сигарета. Надышавшись продуктами горения, двое мужчин скончались.

Следователи напомнили, что необходимо строгого соблюдать меры пожарной безопасности. Ранее в регионе действовал особый режим ЧС из-за природных пожаров. Не так давно, 22 мая, его отменили. Тем не менее, в регионе продолжают обустройство минполос.

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#Ольга Акамова#Сгорел#Огонь#Происшествия#Омская область
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