Два трупа за двое суток. В Омской области во время пожаров сгорели мужчины

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Published Сегодня, 06:52
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В Омской области проводятся проверки из-за пожаров с погибшими жителями Исилькульского и Шербакульского районов. О трагедиях сообщили в СУ СКР по Омской области.
Первый пожар случился 28 мая около 3 часов ночи. В поселке Лесной Исилькульского района произошло возгорание частного дома, а в ходе тушения огня обнаружено тело 48-летнего хозяина дома. На следующий день, 29 мая, около 17 часов произошло возгорание частного дома в селе Красноярка Шербакульского района. Здесь во время пожара погиб 68-летний мужчина.
Предварительно установлено, что причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения — зажженная спичка или тлеющая сигарета. Надышавшись продуктами горения, двое мужчин скончались.