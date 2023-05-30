Два трупа за двое суток. В Омской области во время пожаров сгорели мужчины

Первый пожар случился 28 мая около 3 часов ночи. В поселке Лесной Исилькульского района произошло возгорание частного дома, а в ходе тушения огня обнаружено тело 48-летнего хозяина дома. На следующий день, 29 мая, около 17 часов произошло возгорание частного дома в селе Красноярка Шербакульского района. Здесь во время пожара погиб 68-летний мужчина.