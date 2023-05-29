Завод Сергея Морева уличили в налоговых махинациях

Арбитражный суд Омской области вынес решение по жалобе АО «Высокие технологии» на одно из подразделений Налоговой службы. Из судебных документов следует, что налоговики, совершив в «Высоких технологиях» (то есть на управляемом ими агрегатном заводе) выездную проверку, обнаружили недоимку по налогу на добавленную стоимость, составившую 6,2 млн рублей. К этом прибавились пеня в 1,05 млн рублей, а также недоимка по налогу на прибыль в 680 тысяч с пеней в 160 тысяч.