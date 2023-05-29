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Завод Сергея Морева уличили в налоговых махинациях

29 мая 2023, 09:49
Фото: 1MI
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«Высокие технологии» проиграли дело в суде.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по жалобе АО «Высокие технологии» на одно из подразделений Налоговой службы. Из судебных документов следует, что налоговики, совершив в «Высоких технологиях» (то есть на управляемом ими агрегатном заводе) выездную проверку, обнаружили недоимку по налогу на добавленную стоимость, составившую 6,2 млн рублей. К этом прибавились пеня в 1,05 млн рублей, а также недоимка по налогу на прибыль в 680 тысяч с пеней в 160 тысяч.

По данным налоговиков, «Высокие технологии», чтобы сэкономить, заключали на бумаге сделки с аффилированными фирмами, в реальности имея дело с совсем другими контрагентами. Суд признал, что сам факт таких сделок остается недоказанным.

— Оформление АО «ВТ» документов для получения налоговой экономии по сделкам со спорными контрагентами носило формальный характер, — говорится в решении, — при этом искусственно создавалась ситуация, при которой основной целью взаимодействия Общества с его спорными контрагентами являлось создание условий для ухода от уплаты налогов.

В итоге суд отклонил жалобу. «Высоким технологиям» все же придется выплатить примерно 8 млн рублей. Впрочем, теперь в течение месяца они могут обратиться в апелляционную инстанцию.

Напомним: бенефициаром «Высоких технологий» считается омский олигарх Сергей Морев, который формально занимает скромную должность советника генерального директора.

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#Николай Эйхвальд#Омский агрегатный завод#Бизнес#Новости
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