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Завершилась XI технологическая конференция Startup Village

29 мая 2023, 11:28
Фото: Startup Village
В рамках двухдневной XI технологической конференции Startup Village «Время инноваций - 2023», организованной фондом «Сколково» и ВЭБ.РФ при поддержке корпорации «Синергия», были представлены последние достижения в области инноваций.

Мероприятие привлекло более 9 тысяч участников из 32 стран, а за онлайн-трансляцией следили более 2 миллионов зрителей, сообщает издание Transsibinfo.

На конференции представили более 200 инновационных разработок в областях строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. 159 проектов были выставлены на Startup Bazaar, где некоторые решения уже готовы полностью заменить зарубежные аналоги. Дмитрий Медведев, председатель попечительского совета фонда «Сколково» и заместитель председателя Совета безопасности РФ, присутствовал на мероприятии и оценил презентации.

Встреча с представителями стартап-сообщества сопровождалась обсуждением вопросов развития и поддержки стартапов, решающих задачи по обеспечению импортозамещения и импортоопережения в стратегически важных отраслях.

В рамках Startup Village было уделено особое внимание идеям студентов, представленным в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Более 100 студентов приняли участие в форуме. Кроме того, корпорация «Синергия» и Федерация спортивного программирования организовали соревнования по спортивному программированию среди студентов и школьников.

В условиях санкционного давления российский бизнес проявляет большой интерес к странам БРИКС. Поэтому определение спроса на этих рынках являлось одной из главных тем текущей бизнес-повестки.

На Startup Village - 2023 присутствовали более 350 спикеров из 13 стран, а также было представлено 20 иностранных проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ и Камеруна. 50 менторов провели 380 встреч со стартапами. Информационным партнером Startup Village выступил медиахолдинг 1MI.

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