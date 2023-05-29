Завершилась XI технологическая конференция Startup Village

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Мероприятие привлекло более 9 тысяч участников из 32 стран, а за онлайн-трансляцией следили более 2 миллионов зрителей, сообщает издание Transsibinfo.
На конференции представили более 200 инновационных разработок в областях строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. 159 проектов были выставлены на Startup Bazaar, где некоторые решения уже готовы полностью заменить зарубежные аналоги. Дмитрий Медведев, председатель попечительского совета фонда «Сколково» и заместитель председателя Совета безопасности РФ, присутствовал на мероприятии и оценил презентации.
Встреча с представителями стартап-сообщества сопровождалась обсуждением вопросов развития и поддержки стартапов, решающих задачи по обеспечению импортозамещения и импортоопережения в стратегически важных отраслях.
В рамках Startup Village было уделено особое внимание идеям студентов, представленным в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Более 100 студентов приняли участие в форуме. Кроме того, корпорация «Синергия» и Федерация спортивного программирования организовали соревнования по спортивному программированию среди студентов и школьников.
В условиях санкционного давления российский бизнес проявляет большой интерес к странам БРИКС. Поэтому определение спроса на этих рынках являлось одной из главных тем текущей бизнес-повестки.
На Startup Village - 2023 присутствовали более 350 спикеров из 13 стран, а также было представлено 20 иностранных проектов из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении, Ирана, Индии, ОАЭ и Камеруна. 50 менторов провели 380 встреч со стартапами. Информационным партнером Startup Village выступил медиахолдинг 1MI.