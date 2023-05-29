Завершилась XI технологическая конференция Startup Village

На конференции представили более 200 инновационных разработок в областях строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха. 159 проектов были выставлены на Startup Bazaar, где некоторые решения уже готовы полностью заменить зарубежные аналоги. Дмитрий Медведев, председатель попечительского совета фонда «Сколково» и заместитель председателя Совета безопасности РФ, присутствовал на мероприятии и оценил презентации.