Зарубежные инвесторы вывели из России почти $36 млрд за год

Согласно данным Банка России, с марта 2022 года по март 2023 года было осуществлено 200 сделок по продаже активов компаниями, покидающими Россию. Однако только 20% из этих сделок относились к активам стоимостью выше $100 млн. В будущем Правительственная комиссия планирует ограничивать ежемесячный объем вывода капитала нерезидентами с российского рынка, пишет газета “Известия”.