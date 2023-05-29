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Зарубежные инвесторы вывели из России почти $36 млрд за год

29 мая 2023, 10:21
Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, заявил, что иностранные инвесторы, покинувшие Россию и продав свои бизнесы, вывели около $36 млрд за год.

Согласно данным Банка России, с марта 2022 года по март 2023 года было осуществлено 200 сделок по продаже активов компаниями, покидающими Россию. Однако только 20% из этих сделок относились к активам стоимостью выше $100 млн. В будущем Правительственная комиссия планирует ограничивать ежемесячный объем вывода капитала нерезидентами с российского рынка, пишет газета “Известия”.

Максим Осадчий отметил, что с использованием правила Парето 80/20, основанного на соотношении размера активов, можно оценить объем выведенного иностранными инвесторами капитала из России в период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне $36 млрд, сообщает агентство "РИА Новости", цитируя его слова.

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