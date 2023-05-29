Зарубежные инвесторы вывели из России почти $36 млрд за год

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Согласно данным Банка России, с марта 2022 года по март 2023 года было осуществлено 200 сделок по продаже активов компаниями, покидающими Россию. Однако только 20% из этих сделок относились к активам стоимостью выше $100 млн. В будущем Правительственная комиссия планирует ограничивать ежемесячный объем вывода капитала нерезидентами с российского рынка, пишет газета “Известия”.
Максим Осадчий отметил, что с использованием правила Парето 80/20, основанного на соотношении размера активов, можно оценить объем выведенного иностранными инвесторами капитала из России в период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне $36 млрд, сообщает агентство "РИА Новости", цитируя его слова.