Врач рассказал о методе лечения с помощью капельниц

В интервью Pravda.Ru он рассказал, что в США и Китае есть передвижные медицинские кабинеты на базе автобусов, где пациенты проходят элементарные анализы крови, а затем получают капельницы с уже подготовленными коктейлями для лечения разных проблем - противовозрастной программой, витаминами или препаратами для повышения эффективности.