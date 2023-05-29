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Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Врач рассказал о методе лечения с помощью капельниц

29 мая 2023, 18:35
Врач-невролог и рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, что лечение с помощью капельниц набирает популярность по всему миру.

В интервью Pravda.Ru он рассказал, что в США и Китае есть передвижные медицинские кабинеты на базе автобусов, где пациенты проходят элементарные анализы крови, а затем получают капельницы с уже подготовленными коктейлями для лечения разных проблем - противовозрастной программой, витаминами или препаратами для повышения эффективности.

Врач отметил, что ввод лекарственного препарата через капельницу является более быстрым и достигает желаемого эффекта без необходимости ждать, пока таблетка сработает. Однако противопоказанием для этой процедуры может быть непереносимость некоторых препаратов или аллергия.

Капельницы могут использоваться также при лечении заболеваний сосудов головного мозга и других состояний, требующих срочной помощи.

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