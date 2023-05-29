В «Золотой» лиге. Омский «Иртыш» отвоевал второе место в чемпионате

В конце игры гости заставили слегка взволноваться омских болельщиков, когда забили второй гол. Однако встреча по итогу закончилась победой хозяев. Счет матча — 3:2. Оставив «Амкар» позади, «Иртыш» попал в «Золотую» группу дивизиона «А» Второй лиги. Следующий сезон омские футболисты начнут в новом турнире. Противниками «Иртыша» будут команды со всей России.