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В «Золотой» лиге. Омский «Иртыш» отвоевал второе место в чемпионате

29 мая 2023, 02:45
Фото: Город55
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Омский клуб «Иртыш» обеспечил себе второе место в чемпионате

На «золото» также претендовали пермские футболисты, однако омичи оставили их позади.

Накануне, 28 мая, состоялся решающий домашний матч ФК «Иртыш». В этом сезоне он должен был поставить точку в первенстве России по футболу. Соперниками омичей стали пермские футболисты «Амкар».

В конце игры гости заставили слегка взволноваться омских болельщиков, когда забили второй гол. Однако встреча по итогу закончилась победой хозяев. Счет матча — 3:2. Оставив «Амкар» позади, «Иртыш» попал в «Золотую» группу дивизиона «А» Второй лиги. Следующий сезон омские футболисты начнут в новом турнире. Противниками «Иртыша» будут команды со всей России.

«Хочу поздравить всех наших омских болельщиков. Считаю, что мы добились неплохого результата, может не полностью, но выполнили поставленную задачу — выход команды в „Золотую“ лигу», — отметил главный тренер ФК «Иртыш» Валерий Петраков.

Последняя игра этого сезона состоится в воскресенье, 4 июня, на выезде. Омичи встретятся с командой «Челябинска».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ФК "Иртыш"#Футбол#Футболисты#Чемпионат
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