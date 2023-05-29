В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:57
В казенном учреждении «Дорожное хозяйство Омской области» временно исполняющим обязанности директора стал Александр Зверев, занимавший должность главного инженера и первого заместителя руководителя. Информация появилась в едином государственном реестре юридических лиц. Зверев будет выполнять функции главы ведомства до официального назначения нового директора.
Предыдущий директор Динар Курманов в середине мая занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства в регионе. Казенным учреждением он руководил с 2018 года. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил, что Курманов отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы возглавить министерство.
Предыдущий министр транспорта Антон Заев ушел со своего поста в феврале, когда регионом руководил Александр Бурков.