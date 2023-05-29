В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя

Предыдущий директор Динар Курманов в середине мая занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства в регионе. Казенным учреждением он руководил с 2018 года. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил, что Курманов отлично понимает проблемы, которые есть в его профессиональной области, и имеет соответствующий опыт работы, чтобы возглавить министерство.