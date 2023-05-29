В Троицке под Чесмой найдено чудесное чугунное надгробие детей священника

Более 120 лет назад Евгений Павлович Болховитинов был священником Чесменской церкви, где он долгое время служил. В 1895 году его перевели в Свято-Никольский храм в Верхнеуральске. Отмечается, что эта дата совпадает с датой смерти его дочери в июле 1907 года.