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В Троицке под Чесмой найдено чудесное чугунное надгробие детей священника

29 мая 2023, 07:44
В Троицке, под Чесмой, было обнаружено чудесное чугунное надгробие, принадлежащее детям священника Болховитинова.

Это открытие было сделано 22 мая, в день памяти Святителя Николая Чудотворца. Пресс-служба Троицкой епархии назвала это событие чудом, пишет ФедералПресс.

«Каким образом плита оказалась в поле, мы можем только предполагать. Но то, что мы ее нашли, является настоящим чудом. В настоящее время плита была передана в Свято-Никольский храм села Чесмы», - сообщили представители пресс-службы Троицкой епархии агентству "ФедералПресс".

Более 120 лет назад Евгений Павлович Болховитинов был священником Чесменской церкви, где он долгое время служил. В 1895 году его перевели в Свято-Никольский храм в Верхнеуральске. Отмечается, что эта дата совпадает с датой смерти его дочери в июле 1907 года.

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