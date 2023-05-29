В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что до 31 августа в регионе действует режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Острота проблемы не такая, как была еще несколько лет и даже месяцев назад. Но все равно риски присутствуют», — отметил Виталий Хоценко.
В Роспотребнадзоре уточнили, что за прошедшую неделю выявлено 114 заболевших, а за минувшие сутки — 15. Таким образом, показатель заболеваемости — 0,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, в ведомстве заявляют, что в больницах сейчас имеется достаточный запас необходимых лекарств.