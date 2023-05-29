В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности

В Роспотребнадзоре уточнили, что за прошедшую неделю выявлено 114 заболевших, а за минувшие сутки — 15. Таким образом, показатель заболеваемости — 0,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, в ведомстве заявляют, что в больницах сейчас имеется достаточный запас необходимых лекарств.