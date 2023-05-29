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В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности

29 мая 2023, 13:12
Фото: Город55
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Эпидобстановка соответствует межсезонному уровню заболеваемости.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что до 31 августа в регионе действует режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Острота проблемы не такая, как была еще несколько лет и даже месяцев назад. Но все равно риски присутствуют», — отметил Виталий Хоценко.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за прошедшую неделю выявлено 114 заболевших, а за минувшие сутки — 15. Таким образом, показатель заболеваемости — 0,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, в ведомстве заявляют, что в больницах сейчас имеется достаточный запас необходимых лекарств.

В Омске пройдет оперштаб по борьбе с ковидом
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#Ксения Карагодина#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Ковид#Врио губернатора Омской области#Оперштаб#Режим повышенной готовности#Эпидситуация#Общество#Город#Происшествия#Заболеваемость#Роспотребнадзор#Омск
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