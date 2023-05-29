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В Омской области 81-летняя пенсионерка упала в колодец в собственном дворе

29 мая 2023, 10:47
Фото: Город55
Причина смерти женщины пока не установлена
Тело женщины только на следующий день обнаружила ее дочь.

В Полтавском районе силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 81-летней пенсионерки, тело которой нашли в одном из колодцев в рабочем поселке Полтавка.

«В субботу, 27 мая, около 08:35 поступило сообщение от жительницы поселка. Женщина нашла в колодце тело своей престарелой матери», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Колодец находился во дворе дома, где жила пенсионерка, и им никто давно не пользовался, и потому тело женщины нашли не сразу.

Прибывшие на место ЧП эксперты осмотрели труп, не нашли никаких следов криминала и доставили погибшую в морг для вскрытия и установления причины смерти.

Факт этого происшествия Городу55 подтвердили в СКР по Омской области и заявили, что уже назначена и проводится проверка, проверяются все версии случившейся трагедии.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Пенсионеры#Колодец#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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