В Омской области 81-летняя пенсионерка упала в колодец в собственном дворе

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Полтавском районе силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 81-летней пенсионерки, тело которой нашли в одном из колодцев в рабочем поселке Полтавка.
«В субботу, 27 мая, около 08:35 поступило сообщение от жительницы поселка. Женщина нашла в колодце тело своей престарелой матери», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Колодец находился во дворе дома, где жила пенсионерка, и им никто давно не пользовался, и потому тело женщины нашли не сразу.
Прибывшие на место ЧП эксперты осмотрели труп, не нашли никаких следов криминала и доставили погибшую в морг для вскрытия и установления причины смерти.
Факт этого происшествия Городу55 подтвердили в СКР по Омской области и заявили, что уже назначена и проводится проверка, проверяются все версии случившейся трагедии.