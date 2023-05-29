Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Изображение материала

В Омске закончили вспахивать противопожарные минерализованные полосы

29 мая 2023, 06:54
Фото: Администрация Омска
Там, где позволила возможность, их расширили до 20 метров.

В Омске закончили создавать противопожарные минерализованные полосы, сообщили сегодня, 29 мая, в администрации города. Всего их вспахали на 26 территориях, прилегающим к лесным массивам. Также вдоль автомобильных дорог выкосили 200 га травы.

Там, где позволила возможность, минерализованные полосы расширили до 20 метров, вместо стандартных 10. О необходимости таких мер в конце апреля заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Напомним, в начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.

В Омской области в два раза расширят противопожарные минерализованные полосы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Лесные пожары#Мэрия#Мэрия Омска#Омск#Омская область
Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
Испугался людей и ушел сам. В Омске на площадку детского сада забежал лось
Сегодня, 09:22
Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома
Сегодня, 04:22