В Омске закончили вспахивать противопожарные минерализованные полосы

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Омске закончили создавать противопожарные минерализованные полосы, сообщили сегодня, 29 мая, в администрации города. Всего их вспахали на 26 территориях, прилегающим к лесным массивам. Также вдоль автомобильных дорог выкосили 200 га травы.
Там, где позволила возможность, минерализованные полосы расширили до 20 метров, вместо стандартных 10. О необходимости таких мер в конце апреля заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, в начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.