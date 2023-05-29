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Завели дела. В Омске нарушителей накажут за выброшенный не туда мусор

29 мая 2023, 09:42
Фото: Город55
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Омичей накажут за незаконный выброс мусора

Они получат штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Пресс-центр администрации Омска сообщает, что только за прошедшую неделю в ходе рейдов выявлено 18 фактов сброса мусора в неустановленных местах.

По 27 материалам в Минприроды уже возбудили дела об административных правонарушениях (статья 8.2 КоАП РФ). По остальным нарушениям примут решение в ближайшее время.

«Все фото- и видеодоказательства направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области для принятия дальнейшего решения», — отметили в пресс-центре.

Нарушители могут получить штраф от 10 до 15 тысяч рублей (должностное лицо — 20-30 тысяч, юрлицо — 30-50 тысяч). Кроме того, при повторном нарушении омичей ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей. А вот у должностного лица (штраф 40-60 тысяч) и юрлица (штраф 60-100 тысяч) еще и конфискуют авто, которое является орудием совершения административного правонарушения.

Напомним, всего в мае зафиксировали свыше 40 таких правонарушений. В мэрии уточняют, что рейды проводятся ежедневно.

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