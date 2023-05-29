Завели дела. В Омске нарушителей накажут за выброшенный не туда мусор

Нарушители могут получить штраф от 10 до 15 тысяч рублей (должностное лицо — 20-30 тысяч, юрлицо — 30-50 тысяч). Кроме того, при повторном нарушении омичей ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей. А вот у должностного лица (штраф 40-60 тысяч) и юрлица (штраф 60-100 тысяч) еще и конфискуют авто, которое является орудием совершения административного правонарушения.