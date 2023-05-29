В аэропорту Омска задержались два рейса в Минеральные Воды и Екатеринбург

Ранее омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель 2023 года среди авиаперевозчиков. В него вошли 17 компаний. Чаще всего полеты откладывались и задерживались у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Следом идет Azur Air, почти 67% полетов компании происходили с задержкой. Самые пунктуальные Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс». Рейсы этих авиаперевозчиков в прошлом месяце не задерживались ни разу.