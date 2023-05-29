В аэропорту Омска задержались два рейса в Минеральные Воды и Екатеринбург

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Из Омска, сегодня, 29 мая, задержались вылеты двух рейсов, сообщили в аэропорту.
Самолет в Минеральные Воды должен был вылететь накануне вечером в 23:30, но рейс перенесли на несколько часов. Пассажиры смогли улететь только в 04:40. Причина — позднее прибытие самолета.
По той же причине вовремя не смог вылететь рейс в Екатеринбург. Самолет должен был отправится в 09:30, в настоящее время вылет отложен до 13:30.
Оба рейса выполняет авиакомпания «Ред Вингс».
Ранее омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель 2023 года среди авиаперевозчиков. В него вошли 17 компаний. Чаще всего полеты откладывались и задерживались у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Следом идет Azur Air, почти 67% полетов компании происходили с задержкой. Самые пунктуальные Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс». Рейсы этих авиаперевозчиков в прошлом месяце не задерживались ни разу.