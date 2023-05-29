Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Изображение материала

В аэропорту Омска задержались два рейса в Минеральные Воды и Екатеринбург

29 мая 2023, 05:38
Фото: Город55
Иллюстрация
Самолеты поздно прибыли в воздушную гавань.

Из Омска, сегодня, 29 мая, задержались вылеты двух рейсов, сообщили в аэропорту.

Самолет в Минеральные Воды должен был вылететь накануне вечером в 23:30, но рейс перенесли на несколько часов. Пассажиры смогли улететь только в 04:40. Причина — позднее прибытие самолета.

По той же причине вовремя не смог вылететь рейс в Екатеринбург. Самолет должен был отправится в 09:30, в настоящее время вылет отложен до 13:30.

Оба рейса выполняет авиакомпания «Ред Вингс».

Ранее омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности за апрель 2023 года среди авиаперевозчиков. В него вошли 17 компаний. Чаще всего полеты откладывались и задерживались у «Уральский авиалиний» — до 70% рейсов. Следом идет Azur Air, почти 67% полетов компании происходили с задержкой. Самые пунктуальные Uzbekistan airways, «Азимут», «Нордстар» и «Ред Вингс». Рейсы этих авиаперевозчиков в прошлом месяце не задерживались ни разу.

В апреле «Уральские авиалинии» задержали до 70% полетов в омском аэропорту
Узнать подробнее
Омский аэропорт планирует закупить пиротехнические ракеты на 489 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Самолет#Задержка самолета#Рейс#Аэропорт#Авиакомпания#Общество#Омск
Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
Испугался людей и ушел сам. В Омске на площадку детского сада забежал лось
Сегодня, 09:22
Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома
Сегодня, 04:22