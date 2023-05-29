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Published Сегодня, 09:48

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Цены на газ в Европе достигли минимального уровня за последние два года

29 мая 2023, 09:48
Стоимость газа в Европе упала ниже отметки в $280 за тысячу кубических метров, что является самым низким уровнем за последние два года, пишет Pravda.Ru.

По данным биржевых торгов прошлого четверга, цена на голубое топливо снизилась более чем на 10 процентов за один день.

Это снижение связано с высоким уровнем заполненности газовых хранилищ, рекордными объемами поступления сжиженного природного газа и теплой погодой. Заполнение подземных газовых хранилищ в европейских странах было завершено в апреле, но цены на газ оставались на относительно высоком уровне практически до конца мая.

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