Цены на газ в Европе достигли минимального уровня за последние два года

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По данным биржевых торгов прошлого четверга, цена на голубое топливо снизилась более чем на 10 процентов за один день.
Это снижение связано с высоким уровнем заполненности газовых хранилищ, рекордными объемами поступления сжиженного природного газа и теплой погодой. Заполнение подземных газовых хранилищ в европейских странах было завершено в апреле, но цены на газ оставались на относительно высоком уровне практически до конца мая.