Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса Омск-Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что началась проверка в связи с задержанием авиарейса Омск — Екатеринбург.
Оказалось, что пассажирам пришлось ждать вылета около 5 часов.
«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 29 мая в 8 часов 30 минут местного времени, однако в связи с поздним прибытием воздушного судна перенесен предварительно на 13 часов 30 минут. Выполнения данного рейса ожидают 96 пассажиров, из них 1 ребенок», — уточнили в пресс-службе
Напомним, что о задержке в омском аэропорту сообщили сегодня утром. Кроме того, за последние сутки авиакомпания «Red Wings» задержала прибытие рейсов в Омск из городов Минеральные Воды и Екатеринбург.