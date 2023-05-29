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Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса Омск-Екатеринбург

29 мая 2023, 09:03
Фото: Город55
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Его выполняет авиакомпания «Red Wings».

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что началась проверка в связи с задержанием авиарейса Омск — Екатеринбург.

Оказалось, что пассажирам пришлось ждать вылета около 5 часов.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 29 мая в 8 часов 30 минут местного времени, однако в связи с поздним прибытием воздушного судна перенесен предварительно на 13 часов 30 минут. Выполнения данного рейса ожидают 96 пассажиров, из них 1 ребенок», — уточнили в пресс-службе


Напомним, что о задержке в омском аэропорту сообщили сегодня утром. Кроме того, за последние сутки авиакомпания «Red Wings» задержала прибытие рейсов в Омск из городов Минеральные Воды и Екатеринбург.

В аэропорту Омска задержались два рейса в Минеральные Воды и Екатеринбург
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