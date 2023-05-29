Свердловские пожарные ликвидировали 10 лесных возгораний за сутки

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В настоящее время в регионе продолжаются тушебные работы в связи с 13 природными пожарами, которые охватили общую площадь в размере 2,8 тысячи гектаров. Семь из них уже удалось локализовать на площади 439 гектаров, пишет ФедералПресс.
В течение последних 24 часов пожарные сумели потушить 10 лесных пожаров на общей площади 534 гектара. Возгорания произошли вблизи Асбеста, ЗАТО Свободный, Талицы, Тугулыма и Гарей.
В борьбе с огнем в уральских лесах задействованы более 700 человек и 80 единиц специализированной техники, а также привлечена специальная авиация, уточнили в департаменте информационной политики.