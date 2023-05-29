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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Стали известны причины отказа россиян от покупки квартир на вторичном рынке

29 мая 2023, 15:26
Эксперты одного из московских агентств недвижимости провели исследование и выявили основные причины, по которым покупатели предпочитают новостройки вместо вторичного жилья.

Главными факторами являются высокие процентные ставки по ипотеке (10-12% годовых) и ограниченное количество льготных программ для покупателей на вторичном рынке. Доля отказов от покупки вторичных квартир из-за этой причины составляет 65%, пишет iz.ru.

Среди причин россияне также называют неудовлетворительное состояние квартир, отсутствие капитального ремонта дома, и отрицательные отзывы о работе УК.

Однако руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что введение льготной ипотеки на вторичные квартиры может стимулировать рост спроса и оказать положительное влияние на рынок, включая девелоперские компании.

Также отмечается, что многие продавцы на вторичном рынке, после продажи своих квартир, выбирают приобретение жилья в новостройках, что способствует росту спроса на них.

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