Стали известны причины отказа россиян от покупки квартир на вторичном рынке

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Главными факторами являются высокие процентные ставки по ипотеке (10-12% годовых) и ограниченное количество льготных программ для покупателей на вторичном рынке. Доля отказов от покупки вторичных квартир из-за этой причины составляет 65%, пишет iz.ru.
Среди причин россияне также называют неудовлетворительное состояние квартир, отсутствие капитального ремонта дома, и отрицательные отзывы о работе УК.
Однако руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что введение льготной ипотеки на вторичные квартиры может стимулировать рост спроса и оказать положительное влияние на рынок, включая девелоперские компании.
Также отмечается, что многие продавцы на вторичном рынке, после продажи своих квартир, выбирают приобретение жилья в новостройках, что способствует росту спроса на них.