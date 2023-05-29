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Смертельное ДТП на автодороге в Челябинске: три человека погибли

29 мая 2023, 07:43
В ночь перед неделей произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Западный обход Челябинска".

24-летний водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь со второстепенной дороги, нарушил правила и не уступил дорогу грузовику Mercedes. Водителем грузовика был 55-летний мужчина, пишет ФедералПресс.

"Три пассажира автомобиля LADA Kalina, две 22-летние девушки и 22-летний парень, погибли на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции (ГИБДД). Водитель LADA Kalina получил травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Дорожная полиция проводит расследование происшествия для выяснения всех обстоятельств и определения причины аварии.

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