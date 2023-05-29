Смертельное ДТП на автодороге в Челябинске: три человека погибли

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
24-летний водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь со второстепенной дороги, нарушил правила и не уступил дорогу грузовику Mercedes. Водителем грузовика был 55-летний мужчина, пишет ФедералПресс.
"Три пассажира автомобиля LADA Kalina, две 22-летние девушки и 22-летний парень, погибли на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции (ГИБДД). Водитель LADA Kalina получил травмы. Водитель грузовика не пострадал.
Дорожная полиция проводит расследование происшествия для выяснения всех обстоятельств и определения причины аварии.