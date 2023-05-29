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Смертельная небрежность. В Омске при пожаре в многоэтажке погибла молодая женщина

29 мая 2023, 04:58
Фото: Город55
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В Омске при пожаре в многоэтажке на Левобережье погибла молодая женщина

Тело женщины обнаружили спасатели, когда тушили пожар.

Трагедия произошла вчера, 28 мая. Сотрудники регионального МЧС узнали о возгорании в многоэтажном доме по улице Дмитриева в 8:48. Спасатели незамедлительно выехали на место, однако огонь успел забрать жизнь одного человека.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже рядом с диваном. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Известно, что огонь распространился по площади 20 кв м.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в пожаре от острого отравления продуктами горения погибла 39-летняя женщина. Вероятнее всего, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Как уточнили в пресс-службе следкома, чуть позже специалисты установят точную причину смерти и все детали произошедшего. По факту случившегося следователи запустили проверку. Назначены судебно-медицинская экспертиза и пожарно-технические исследования.

Добавим, что на месте работали 18 человек, было задействовано четыре специальных машины. К 9:56 пожар удалось полностью ликвидировать.

Ранее Город55 писал о гибели семьи в рабочем поселке Москаленки. Ночью в пожаре скончались молодая мать с маленькой дочерью. По оценкам специалистов, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Глава семейства в этот момент находился в командировке. Потерявшему супругу и ребенка мужчине неравнодушные омичи собрали 176 тыс рублей в качестве поддержки.

Омичу, потерявшему при пожаре жену и дочь, собрали 176 тысяч рублей
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Смерть#Пожар с погибшими#Смерть человека#Гибель в пожаре#Отравление#Неосторожное обращение с огнем#ГУ МЧС по Омской области#СУ СКР Омской области
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