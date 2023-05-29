Смертельная небрежность. В Омске при пожаре в многоэтажке погибла молодая женщина

В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в пожаре от острого отравления продуктами горения погибла 39-летняя женщина. Вероятнее всего, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Как уточнили в пресс-службе следкома, чуть позже специалисты установят точную причину смерти и все детали произошедшего. По факту случившегося следователи запустили проверку. Назначены судебно-медицинская экспертиза и пожарно-технические исследования.