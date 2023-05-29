Смертельная небрежность. В Омске при пожаре в многоэтажке погибла молодая женщина

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Трагедия произошла вчера, 28 мая. Сотрудники регионального МЧС узнали о возгорании в многоэтажном доме по улице Дмитриева в 8:48. Спасатели незамедлительно выехали на место, однако огонь успел забрать жизнь одного человека.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже рядом с диваном. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Известно, что огонь распространился по площади 20 кв м.
В СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в пожаре от острого отравления продуктами горения погибла 39-летняя женщина. Вероятнее всего, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Как уточнили в пресс-службе следкома, чуть позже специалисты установят точную причину смерти и все детали произошедшего. По факту случившегося следователи запустили проверку. Назначены судебно-медицинская экспертиза и пожарно-технические исследования.
Добавим, что на месте работали 18 человек, было задействовано четыре специальных машины. К 9:56 пожар удалось полностью ликвидировать.
Ранее Город55 писал о гибели семьи в рабочем поселке Москаленки. Ночью в пожаре скончались молодая мать с маленькой дочерью. По оценкам специалистов, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Глава семейства в этот момент находился в командировке. Потерявшему супругу и ребенка мужчине неравнодушные омичи собрали 176 тыс рублей в качестве поддержки.