Школьница жестоко избита сверстницами в Калининграде

Она вступила в диалог, задавая вопросы своим ровесникам, например: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить? Ведь вы же были друзьями". Подруга девочки, Диана, заявила, что они были вместе в гостях у Полины и именно в тот момент она "украла" вейп стоимостью 3600 рублей. Знакомая спросила: "Кто из вас видел сам факт, что Полина взяла его?". На что ей ответили: "Нет, но мы точно знаем". По мнению знакомой, ситуация стала ясной. Для Дианы приоритетом стало удовольствие от курения, а не дружба с Полиной, и поэтому она решила отомстить.