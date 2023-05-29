Школьница жестоко избита сверстницами в Калининграде

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Согласно словам знакомой, причиной нападения стал предполагаемый кража вейпа, совершенная девочкой. Узнав о возможной насилии, знакомая решила собрать подростков вокруг себя, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.
Она вступила в диалог, задавая вопросы своим ровесникам, например: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить? Ведь вы же были друзьями". Подруга девочки, Диана, заявила, что они были вместе в гостях у Полины и именно в тот момент она "украла" вейп стоимостью 3600 рублей. Знакомая спросила: "Кто из вас видел сам факт, что Полина взяла его?". На что ей ответили: "Нет, но мы точно знаем". По мнению знакомой, ситуация стала ясной. Для Дианы приоритетом стало удовольствие от курения, а не дружба с Полиной, и поэтому она решила отомстить.
Знакомая утверждает, что это уже третья атака на девочку. По ее словам, подросток не заслуживает такого обращения со стороны сверстников, особенно учитывая, что родной отец Полины не живет с ними, и девочке и ее матери действительно нужна помощь.