Режим повышенной готовности, обмороки на линейке и забежавший лось. Омск за день

Сегодня утром, 29 мая, на площадку детского сада № 25 забежал лось. Видео с животным быстро распространили по соцсетям. Очевидцы предположили, что лось пришел на запах свежеиспеченного хлеба. Однако в региональном минприроды Городу55 объяснили, что зверь вышел в город из-за пожаров или миграции, которая свойственна лосям. Кроме того, вполне возможно, что его преследовал хищник. В таких ситуациях специалисты рекомендуют дать животному спокойно вернуться в его естественную среду обитания самостоятельно. По имеющийся информации, лось так и поступил. Когда на горизонте появились люди, он сразу убежал.