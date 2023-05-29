Режим повышенной готовности, обмороки на линейке и забежавший лось. Омск за день

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость №1. В Омской области сразу до конца августа продлили режим повышенной готовности
На заседании оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области. За минувшую неделю выявлено 114 заболевших, а за последние сутки — 15. Таким образом, показатель заболеваемости составил 0,8 на 100 тысяч населения. В Роспотребнадзоре пояснили, что сейчас эпидобстановка соответствует межсезонному уровню заболеваемости. Кроме того, в ведомстве заявили, что в больницах имеется достаточный запас необходимых лекарств. Однако Виталий Хоценко подчеркнул, что риски все равно существуют.
Новость №2. На школьной линейке в Омской области несколько детей упали в обморок
Прокуратура Омской области сообщает, что 26 мая на торжественной линейке в Таре 7 учеников в возрасте от 10 до 12 лет упали в обморок. Как сообщил Городу55 источник в силовых структурах, ребята почувствовали недомогание. В итоге 4 школьников отвезли в больницу. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. В ведомстве уточнили, что учащихся характеризуют положительно. Ранее в телеграм-каналах распространились ложные сведения об употреблении подростками наркотических веществ. Однако на их состояние повлиял тепловой удар. Эту информацию Городу55 подтвердили в региональном следкоме.
Новость №3. В Кировском округе Омска на площадку детсада забежал лось
Сегодня утром, 29 мая, на площадку детского сада № 25 забежал лось. Видео с животным быстро распространили по соцсетям. Очевидцы предположили, что лось пришел на запах свежеиспеченного хлеба. Однако в региональном минприроды Городу55 объяснили, что зверь вышел в город из-за пожаров или миграции, которая свойственна лосям. Кроме того, вполне возможно, что его преследовал хищник. В таких ситуациях специалисты рекомендуют дать животному спокойно вернуться в его естественную среду обитания самостоятельно. По имеющийся информации, лось так и поступил. Когда на горизонте появились люди, он сразу убежал.