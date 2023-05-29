Путин подписал закон о новых правилах установки камер на дорогах

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Сейчас эти процессы регулируются ведомственными актами и положениями, но с появлением закона процесс будет регулироваться федерально. Об этом пишет издание 360tv.ru.
Согласно документу, местами размещения камер станут дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы, запрещенные зоны стоянки и остановки, аварийно-опасные участки и места, где было четыре или более ДТП. Камеры должны быть предупреждающими знаками на расстоянии не менее 150-300 метров. Фиксация должна производиться только сертифицированным оборудованием.
Решение о размещении камер может принимать только владелец автодороги или территориальный орган МВД. Устройство, которое не соответствует правилам, не может использоваться для штрафов водителей и привлечения их к административной ответственности.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.