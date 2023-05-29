Путин подписал закон о новых правилах установки камер на дорогах

Согласно документу, местами размещения камер станут дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы, запрещенные зоны стоянки и остановки, аварийно-опасные участки и места, где было четыре или более ДТП. Камеры должны быть предупреждающими знаками на расстоянии не менее 150-300 метров. Фиксация должна производиться только сертифицированным оборудованием.