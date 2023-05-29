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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Путин подписал закон о новых правилах установки камер на дорогах

29 мая 2023, 17:58
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые нормы размещения дорожных камер.

Сейчас эти процессы регулируются ведомственными актами и положениями, но с появлением закона процесс будет регулироваться федерально. Об этом пишет издание 360tv.ru.

Согласно документу, местами размещения камер станут дороги с выделенной полосой для общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы, запрещенные зоны стоянки и остановки, аварийно-опасные участки и места, где было четыре или более ДТП.  Камеры должны быть предупреждающими знаками на расстоянии не менее 150-300 метров. Фиксация должна производиться только сертифицированным оборудованием.

Решение о размещении камер может принимать только владелец автодороги или территориальный орган МВД. Устройство, которое не соответствует правилам, не может использоваться для штрафов водителей и привлечения их к административной ответственности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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