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Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области

29 мая 2023, 10:35
Фото: 1MI
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Плотину возвели незаконно, из-за нее река сильно обмелела.

Прокуратура Крутинского района Омской области потребовала снести земляную дамбу на реке Оша в Омской области, сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что дамбу возвели самовольно. В мае 2022 года ее насыпали сотрудники МУП «Крутинское» по устному указанию главы Крутинского района в трех километрах от деревни Усть-Логатка. Работы по факту оплатил «Крутинский рыбзавод».

В результате река обмелела. Местные жители сообщили о плачевном состоянии Оши. На участке близ деревни Старосолдатское в Тюкалинском районе, недалеко от Колосовского, водоем практически высох.

Прокуратура внесла представление руководителю МУП «Крутинское» за нарушение природоохранное законодательства. Также директора привлекли к административной ответственности. В ноябре прошлого года следователи завели уголовное дело за самоуправство на должностных лиц районной администрации. В январе 2023 года в суд поступил иск с требованием демонтировать дамбу. Заявление находится на рассмотрении.

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#Евгений Игишев#Дамба#Прокуратура#Крутинский район#ОША#Река#Плотина#Экология#Омская область
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