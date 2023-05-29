Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Прокуратура Крутинского района Омской области потребовала снести земляную дамбу на реке Оша в Омской области, сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что дамбу возвели самовольно. В мае 2022 года ее насыпали сотрудники МУП «Крутинское» по устному указанию главы Крутинского района в трех километрах от деревни Усть-Логатка. Работы по факту оплатил «Крутинский рыбзавод».
В результате река обмелела. Местные жители сообщили о плачевном состоянии Оши. На участке близ деревни Старосолдатское в Тюкалинском районе, недалеко от Колосовского, водоем практически высох.
Прокуратура внесла представление руководителю МУП «Крутинское» за нарушение природоохранное законодательства. Также директора привлекли к административной ответственности. В ноябре прошлого года следователи завели уголовное дело за самоуправство на должностных лиц районной администрации. В январе 2023 года в суд поступил иск с требованием демонтировать дамбу. Заявление находится на рассмотрении.