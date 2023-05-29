Прокуратура потребовала снести дамбу на реке Оша в Омской области

Прокуратура внесла представление руководителю МУП «Крутинское» за нарушение природоохранное законодательства. Также директора привлекли к административной ответственности. В ноябре прошлого года следователи завели уголовное дело за самоуправство на должностных лиц районной администрации. В январе 2023 года в суд поступил иск с требованием демонтировать дамбу. Заявление находится на рассмотрении.