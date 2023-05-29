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Published Сегодня, 10:11

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Поздно ночью молодая омичка выпала из окна своей квартиры

29 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI
Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии
Девушка выжила, но получила тяжелые травмы и попала в реанимацию.

В Омске силовики выясняют все нюансы инцидента в доме по улице 3-й Челюскинцев, 97, из окна которого выпала 32-летняя женщина.

«В воскресенье, около 03:20 в приемное отделение привезли девушку, у которой диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, открытые переломы бедра, перелом плеча и тяжелейший травматический шок 2 и 3 степени», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Омичку экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, а на место инцидента вызвали силовиков. Прибывшие оперативники провели первоначальную проверку и выяснили, что примерно в 3 часа ночи потерпевшая выпала из окна своей квартиры на 5 этаже дома.

Сейчас силовики выясняют все детали этого падения, чтобы исключить криминальный характер происшествия. Пока речь идет о несчастном случае по неосторожности. Однако проверяются и другие версии.

В Омске 57-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры и выжил
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#Василий Попов#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Общество#Город#Происшествия#Несчастный случай#ЧП
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