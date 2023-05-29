Поздно ночью молодая омичка выпала из окна своей квартиры

Омичку экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, а на место инцидента вызвали силовиков. Прибывшие оперативники провели первоначальную проверку и выяснили, что примерно в 3 часа ночи потерпевшая выпала из окна своей квартиры на 5 этаже дома.