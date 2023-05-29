Поздно ночью молодая омичка выпала из окна своей квартиры

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Омске силовики выясняют все нюансы инцидента в доме по улице 3-й Челюскинцев, 97, из окна которого выпала 32-летняя женщина.
«В воскресенье, около 03:20 в приемное отделение привезли девушку, у которой диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, открытые переломы бедра, перелом плеча и тяжелейший травматический шок 2 и 3 степени», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Омичку экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию, а на место инцидента вызвали силовиков. Прибывшие оперативники провели первоначальную проверку и выяснили, что примерно в 3 часа ночи потерпевшая выпала из окна своей квартиры на 5 этаже дома.
Сейчас силовики выясняют все детали этого падения, чтобы исключить криминальный характер происшествия. Пока речь идет о несчастном случае по неосторожности. Однако проверяются и другие версии.